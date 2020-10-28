Из-за отказа аграриев выполнять форвардные контракты Украина может потерять $12 млрд

Украинская зерновая ассоциация предостерегает производителей и поставщиков зерна от попыток сорвать форвардные контракты, что может привести к недофинансированию отрасли и значительному падению производства зерна.

Об этом заявил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев на брифинге в Укринформе.

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"Такие действия производителей спровоцируют миллиардные убытки на украинском рынке зерновых. Также это приведет к тому, что покупатели украинского зерна уже в следующем сезоне уменьшат лимиты на финансирование рынка по форвардным контрактам на следующий год и сократят объемы торговли с потенциально рискованным украинским рынком. Украина может потерять около 11-12 млдр долларов финансирования аграрного сектора", — сказал Горбачев.

По его словам, из-за недобросовестного поведения части производителей и поставщиков зерна на украинском рынке, которые, не неся убытков урожая, но манипулируя неурожаем в нескольких областях страны, пытаются сорвать выполнение форвардных контрактов, заключенных весной нынешнего года на реализацию зерна.

"Когда косится урожай, обычно большое предложение зерна на рынке провоцирует падение цены. Поэтому каждый сельхозпроизводитель, как правило, продает 20-30% своего потенциального урожая по форвардному контракту с отсрочкой поставки, чтобы защитить себя от прогнозируемого падения цены. В нынешнем же году резкое повышение цен привело к тому, что некоторые сельхозпроизводители и торговые компании не хотят выполнять условия ранее заключенных соглашений", — объяснил Горбачев.

Он предостерег, что невыполнение форвардных контрактов может привести к очень негативным последствиям для всего аграрного сектора. Ведь выкупить 55-60 млн тонн зерна ежегодно на сумму в $11-12 млрд и зафрахтовать корабли для доставки в более чем 100 стран мира — под силу только крупным международным компаниям.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) — объединение производителей, переработчиков и экспортеров зерна, созданная в 1997 году. Она имеет целью защиту законных общих интересов своих членов, содействие формированию и развитию рынка зерна в Украине, образование необходимых организационных условий для взаимодействия своих членов. По состоянию на 2017 год членами УЗА были компании, которые вместе экспортировали около 90% украинского зерна.