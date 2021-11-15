Транспорт 1 час назад

Из-за ремонта железной дороги некоторые поезда прибудут с опозданием — "Укрзализныця"

Работы начинаются 15 ноября и должны завершиться 19 ноября

Фото: Facebook/"Укрзализныця" Фото: Facebook/"Укрзализныця"
Фото: Facebook/"Укрзализныця"

Сотрудники "Укрзализныци" продолжают работы по реконструкции пути на участке Мироновка — имени Тараса Шевченко, в связи с чем возможны задержки поездов.

Как сообщает пресс-служба УЗ, ориентировочное время задержки — от 5 минут до 1,5 часа. Работы начинаются 15 ноября и должны завершиться 19 ноября.

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Опоздание поездов ожидается на станциях "Мироновка", "Пятихатки", "Тимково", "Бурты" и "Херсон".

""Укрзализныця" сделает все возможное, чтобы сократить время задержки в пути и обеспечить прибытие поездов на станции согласно графику", — говорится в сообщении.

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Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине стартовало обновление железной дороги.

В ближайшие годы по этой программе будут произведены и закуплены сотни новых пассажирских вагонов, поездов и локомотивов, десятки тысяч грузовых вагонов, а также электрифицированы сотни километров путей, что позволит расширить сеть высокоскоростных перевозок.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" начинает реновацию станции "Татаров" в одноименном селе в Ивано-Франковской области, которая является ближайшей к горнолыжному курорту "Буковель". 

При этом в октябре в УЗ заявили о планах проложить железнодорожную ветку непосредственно из Татарова в "Буковель" (село Поляница).

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