Транспорт 50 минут назад

Из-за жары в Киев ограничили въезд фур

Ограничение действует на всех подъездах к столице

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Киеве с 10:00 до 22:00 ограничен въезд большегрузного автотранспорта из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С.

Об этом сегодня, 17 августа, на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Коммунальной корпорации Киевавтодор.

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По информации коммунальщиков, ограничение действует для всех фур весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более семи тонн.

Ограничение действует на всех подъездах к столице.

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Ранее сообщалось, что подобные меры принимались прошлым летом: тогда также с 10:00 до 22:00 вводили ограничение движения на улично-дорожной сети для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Как правило, Управление патрульной полиции в Киеве оперативно контролирует соблюдение водителями большегрузных транспортных средств указанного ограничения движения.

Напомним, в Киеве с 7 апреля по 9 апреля, а также 11 апреля на улице Крещатик частично ограничивали движение транспорта.

На время карантина в условиях закрытия метро и ограничения транспорта, мэрия Киева разработала схему движения городского общественного наземного транспорта для отдельных категорий пассажиров на время противоэпидемических ограничений.

 

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