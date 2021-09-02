Изменения в AVON: Украина вошла в кластер Восточная Европа, его возглавит Аннели Лооритс

1 сентября 2021 будет создан кластер Восточной Европы, который объединит Украину, Грузию, Казахстан и Киргизстан. Среди этих четырех коммерческих рынков Украина была избрана стратегическим рынком.

В связи с этими изменениями Елизавета Коробченко, которая с 2018 года в качестве генерального директора возглавляла AVON Украина и Грузия, покидает компанию. Елизавета присоединилась к Avon в 2002 году как менеджер отдела поддержки продаж в Avon Украина. За время работы сменила пять позиций и три географии, была дивизионным менеджером в Украине, управляла отделом продаж в странах Балтии, возглавляла кластер Балкан.

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Социальная деятельность AVON в эти годы была нацелена на улучшение жизни украинской женщины. Так в 2019 году был установлен 19-й маммограф в Cумском онкодиспансере в рамках "Миссии против рака молочной железы" и оказана благотворительная помощь фонду народонаселения ООН на сумму более 10 млн грн по программе против гендерного насилия. В этом есть личный вклад Елизаветы Коробченко, для которой социальная составляющая бизнеса имеет большое значение.

Компания AVON выражает благодарность Елизавете Коробченко за то, что под ее руководством были укреплены позиции Бьюти-бренда №1 ** и лидера на рынке прямых продаж Украины и Грузии, за стремление к результату, руководство командой в сложные периоды, приумножение достижений и инновационных практик в портфолио AVON.

В дальнейшем руководство рынками Восточной Европы принимает Аннели Лооритс (Anneli Loorits), которая уже 20 лет строит свою карьеру с AVON. Она прошла путь от ассистента отдела маркетинга до позиции генерального директора кластера Nordics (страны Балтии и Финляндия).

Аннели получила степень делового администрирования в Таллиннском технологическом университете по специальности "Маркетинг и международная экономика". Работала в Эстонии, Литве и Польше. Имеет опыт работы в сфере маркетинга, управления проектами, развития бизнеса, бизнес-интеграции.

В 2020 году Avon Nordics под руководством Аннели Лооритс получил награду Global Pathfinder Award, как кластер с лучшими показателями бизнеса в Центральной и Восточной Европе и одними из лучших в мире.

"Для меня большая честь стать частью AVON Восточная Европа, где я смогу применить свой опыт и знания для обеспечения постоянного роста доверенных мне рынков. Я с нетерпением жду развития и укрепления наших позиций в отрасли, а также активной популяризации ценностей AVON ", — говорит Аннели Лооритс, глава кластера AVON Восточная Европа.

Компания AVON уверена, что устойчивый успех предыдущих лет будет подхвачен и приумножен новым руководством кластера.

* — По данным Direct Selling news: Global 100 list

** — По данным Euromonitor International Ltd в 2019 году, награды "Бренд года 2020" и "Бренд