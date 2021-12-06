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Бизнес
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Известного украинского фармпроизводителя номинировали на четыре премии от Союза украинских предпринимателей

Известного украинского фармпроизводителя номинировали на четыре премии от Союза украинских предпринимателей

Фармацевтическая компания "Дарница" может получить сразу четыре премии от бизнес-ассоциации "Союз украинских предпринимателей" (СУП). Компания претендует на победу в таких номинациях как "Креатив года", "Лидер года", "За высокие стандарты ведения бизнеса" и "Устойчивый бизнес". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Союз украинских предпринимателей – это наш важный стратегический партнер. Мы присоединились к этой организации в текущем году и вместе работаем над положительными законодательными изменениями на фармацевтическом рынке Украины, – отмечает директор по корпоративным, юридическим отношениям и комплаенсу фармацевтической компании "Дарница" Сергей Бобылев. – Нам очень приятно попасть сразу в четыре номинации премии СУП, мы, конечно, надеемся на победу".

В общей сложности СУП выдает премии в 13 номинациях. Выбирают лучших из лучших представителей отечественного бизнеса, которые активно внедряют инновации в собственной предпринимательской деятельности и подают пример другим. Победу получают те, кто наберет наивысшие оценки от экспертного жюри и участников открытого голосования в сети. Названия компаний-победителей обнародуют уже 7 декабря.

В фармацевтической компании "Дарница" рассказали, что в категории "Креатив года" представили свой проект по проведению экскурсий производством. Его цель – дать возможность пользователям своими глазами увидеть качество и инновационность лекарств. Чтобы увеличить количество желающих посетить экскурсии, в проект пригласили инфлюенсеров, лайфстайл блогеров и деятелей шоу-бизнеса. Их контент охватил около 3 млн человек.

Несмотря на то, что с начала пандемии экскурсии перешли в онлайн, в 2021 году их посетили более 3000 гостей.

В номинации "Устойчивый бизнес" представляли общественные, социальные и экологические инициативы фармпроизводителя. К примеру, "Дарница" бесплатно предоставляет лекарства военнослужащим, а также финансирует стипендиальную программу для студентов, преподавателей и ученых Украинского католического университета.

Категории "За высокие стандарты ведения бизнеса" и "Лидер перемен" объединяют все ключевые проекты и показатели деятельности предприятий, поэтому в них попадают сильнейшие.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году.  С 1998 года – лидер в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении.  Миссия компании – помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому.  Портфолио компании включает в себя 210 брендов лекарственных средств.  На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP.  Продукция "Дарницы" экспортируется в 16 стран мира.  Бенефициары компании – семья Загорий. 