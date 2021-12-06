Известного украинского фармпроизводителя номинировали на четыре премии от Союза украинских предпринимателей

Фармацевтическая компания "Дарница" может получить сразу четыре премии от бизнес-ассоциации "Союз украинских предпринимателей" (СУП). Компания претендует на победу в таких номинациях как "Креатив года", "Лидер года", "За высокие стандарты ведения бизнеса" и "Устойчивый бизнес". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Союз украинских предпринимателей – это наш важный стратегический партнер. Мы присоединились к этой организации в текущем году и вместе работаем над положительными законодательными изменениями на фармацевтическом рынке Украины, – отмечает директор по корпоративным, юридическим отношениям и комплаенсу фармацевтической компании "Дарница" Сергей Бобылев. – Нам очень приятно попасть сразу в четыре номинации премии СУП, мы, конечно, надеемся на победу".

В общей сложности СУП выдает премии в 13 номинациях. Выбирают лучших из лучших представителей отечественного бизнеса, которые активно внедряют инновации в собственной предпринимательской деятельности и подают пример другим. Победу получают те, кто наберет наивысшие оценки от экспертного жюри и участников открытого голосования в сети. Названия компаний-победителей обнародуют уже 7 декабря.

В фармацевтической компании "Дарница" рассказали, что в категории "Креатив года" представили свой проект по проведению экскурсий производством. Его цель – дать возможность пользователям своими глазами увидеть качество и инновационность лекарств. Чтобы увеличить количество желающих посетить экскурсии, в проект пригласили инфлюенсеров, лайфстайл блогеров и деятелей шоу-бизнеса. Их контент охватил около 3 млн человек.

Несмотря на то, что с начала пандемии экскурсии перешли в онлайн, в 2021 году их посетили более 3000 гостей.

В номинации "Устойчивый бизнес" представляли общественные, социальные и экологические инициативы фармпроизводителя. К примеру, "Дарница" бесплатно предоставляет лекарства военнослужащим, а также финансирует стипендиальную программу для студентов, преподавателей и ученых Украинского католического университета.

Категории "За высокие стандарты ведения бизнеса" и "Лидер перемен" объединяют все ключевые проекты и показатели деятельности предприятий, поэтому в них попадают сильнейшие.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года – лидер в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Миссия компании – помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Портфолио компании включает в себя 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция "Дарницы" экспортируется в 16 стран мира. Бенефициары компании – семья Загорий.