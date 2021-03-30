Які подарунки можна дарувати на будь-яку святкову подію?

Далеко не кожен здатний підібрати по справжньому цікавий подарунок на те або інше свято, тому, багато опускають руки і навіть не намагаються щось шукати, вручаючи усім своїм друзям і близьким конверти з грошима. Але, якщо ви все ж хочете бути більш оригінальними, але при цьому дарувати потрібні і практичні речі, то радимо вам ознайомитися з цим матеріалом, адже саме в ньому ви знайдете універсальні ідеї подарунків на будь-яку подію і будь-який привід.

Техніка

Гаджети та технічні новинки — це саме те, що люблять отримувати всі люди і дарувати їх доречно на будь-яке свято. Тому, ви завжди можете розглянути саме цей варіант для подарунка, коли вирушаєте на якесь торжество. Причому, не варто думати, що всі гаджети обов'язково дорогі, адже можна підібрати відмінні презенти за розумною ціною, а саме бездротові навушники, фітнес трекер, павербанк, проектор, блютуз колонку, планшет, а може і взагалі якусь ігрову консоль або квадрокоптер.

Подарункові карти

Мабуть, це один з найбільш універсальних і перевірених варіантів, адже такий подарунок здатний догодити абсолютно кожному! Вам всього лише потрібно замовити такий сертифікат на onecard.gift, визначитися з його номіналом і упаковкою, а потім вручити його винуватцю торжества. А ось він уже сам вибере відповідний день, коли відправитися за покупкою і магазин, в якому він буде її здійснювати. Можете бути впевнені, ваша близька людина точно зрадіє можливості придбати за ваш рахунок подарунок, про який вона давно мріяла.

Настільна гра

Досить таки креативний презент, який сподобається дуже багатьом. Ви можете вибирати класичні настільні ігри, такі як шахи, покер, шашки, нарди, го та інші, і дарувати їх своїм родичам або колегам по роботі. Ну а можете зупинити свій вибір на уно, джензі, монополії, "хто я?", мафії, еволюції, аліосі і інших настолках, які точно будуть раді отримати ваші друзі і другі половинки.

Піжама або халат

Багато людей люблять дарувати щось практичне і те, чим точно скористається винуватець торжества, а цей варіант відмінно підходить під таке визначення. Так якщо ви хочете вибрати саме піжаму, то ви можете вибрати як класичну модель, так і щось більш оригінальне, наприклад популярну піжаму Кігурумі у вигляді якоїсь тварини або анімешного персонажа. Ну і якщо ви хочете піднести халат, то радимо вам звертати увагу на якість матеріалу, а для більшої оригінальності ви можете замовити нанесення іменного напису на виріб.

Солодкі набори

Любителів солодкого дійсно багато, а це значить, що ви можете розглядати цей варіант як презент на будь-яку подію і для всіх своїх знайомих. Відмінним рішенням буде придбання боксів, в яких будуть солодощі з Китаю, Європи або Америки, такий презент точно вразить ваших друзів. Крім того, ви можете дарувати оригінальний букет з фруктів або ягід, набори алкогольних цукерок, баночки з медом і арахісовими пастами, східні солодощі, фігурки з марципану і так далі.

Будь-який з цих варіантів ви можете дарувати на день народження, Новий рік, 8 березня і на всі інші свята і можете бути впевнені, ваша близька людина точно залишиться задоволеною подібними знаками уваги!