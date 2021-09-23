Яким буде український eCommerce у 2022 році? Підсумки конференції Promodo Partners

Promodo Partners 2021 — це вже одинадцята за рахунком конференція від агенції Promodo, яка має найглибшу в країні експертизу з розвитку онлайн-ритейлу. Дев’ять з десяти топових гравців ринку є її поточними клієнтами.

Подія мала закритий формат, проте зібрала більше 700 гостей. Більшість — особисто запрошені клієнти та партнери компанії. Тож в кулуарах відбувалося відкрите спілкування, а спікери на сцені не боялися говорити про цифри.

"Зараз eCommerce, на мій погляд, переживає дуже цікавий час. Ще півтора роки тому ми жили в такому нерозумінні, що буде з ринком. Потім різке зростання влітку. Сьогодні eCommerce все більше і більше набирає обертів. І це вже точно про великі цифри, серйозні процеси та серйозні зміни", — Олександр Колб, CEO Promodo

Цього року на головній сцені заходу зібралися візіонери українського eCommerce:

Владислав Чечоткін, CEO Rozetka;

Максим Раскін, СЕО групи компаній Алло;

Володимир Поперешнюк, співзасновник Нової пошти;

Артем Шевченко, CEO маркетплейсу Епіцентр;

Андрій Логвін, CEO Kasta;

Андрій Курський, CEO Zakaz.ua;

Віталій Яницький, General Manager Cooker;

Валерія Толочина, CMO Megogo.

Та Андрій Зелінський, співзасновник і член наглядової ради "Української академії лідерства", з унікальним майстер-класом про побудову сильної команди.

Спікери говорили про інноваційні ідеї, що впровадили під час карантину, та ділилися своїм баченням розвитку ринку у найближчому майбутньому.

"Все більше клієнтів обирає те місце, де можна купити все й одразу. Щоб задовольнити цю потребу, ми маємо будувати екосистему. І коли ми замкнемо ланцюжок "виробник — склад — точка продажу", у нас вийде вертикалізація бізнесу. Вже буде неважливо, що продавати і за якою ціною. Ця система перетвориться на BaaS — Business as a Service", — Артем Шевченко, СЕО маркетплейсу Епіцентр

Червоною ниткою крізь всі виступи пройшло питання, що робити з бізнесом зараз, аби в 2022-му посилити свої позиції.

"Основна загроза 2022-го — це продакшн. Тобто терміни, терміни і ще раз терміни. І це один з основних моментів конкуренції. Якщо ми не навчимося швидко запускати наші бізнес-ідеї, то будемо відставати від поточного стану ринку і конкурентів. Наприклад, своя платіжка. Поки що це не мастхев для маркетплейсу, але пройде два роки — і вона буде вже мастхев", — Максим Раскін, СЕО групи компаній Алло

Єдиного рецепту чи вірного підходу спікери не назвали, подекуди питання з залу від колег навіть переходили у гарячі дискусії. Проте у дечому всі виступаючі згодилися одноголосно — поведінка клієнта змінюється тут і зараз, і бізнесу вкрай необхідно розуміти, як саме. Також сьогодні саме час експериментувати та робити те, чого ще не робили ані ви, ані ваші конкуренти.

"Один із головних трендів зараз — це швидкість. Клієнти хочуть отримувати товари "тут і зараз". Я пропоную eCom не втрачати дорогоцінний час і швидше передавати на відправлення, щоб ми могли їх швидко доставляти клієнтам. Якщо ви приносите посилку до 12 години дня — вона буде доставлена в той же день у межах міста. Ми будемо ще прискорюватися, тому наразі тестуємо доставку безпілотниками, а також станемо ще ближчими до клієнтів — у містах розвиваємо мережу поштоматів, а у селах відкриваємо нові відділення. Наша мета, щоб кожен клієнт міг швидко купити онлайн те, що йому потрібно, і швидко це отримати", — Володимир Поперешнюк, співзасновник Нової пошти

Компанія Promodo зібрала величезну залу всього за місяць. Створити особливу атмосферу та ще ефективніший нетворкінг допомагали партнери заходу: Ucloud, Нова пошта — доставка майбутнього, Uklon, Monaco, Наш Формат.

"Намагаюся щороку відвідувати Promodo Partners. Це не лише зустріч багатьох добрих друзів і колег по ринку, а й безцінний обмін досвідом та актуальною інформацією. В цьому році, як мені здається, команда Promodo перевершила всі минулі свої досягнення і наші очікування", — Олександр Базалуков, Head of eCommerce "АТБ" "Конференція Promodo Partners вразила інформаційною насиченістю та цікавими спікерами, які поділились унікальним та дуже експертним контентом. Ми по собі знаємо, як не просто провести захід такого масштабу та ще й в ситуації невизначеності через можливі карантинні обмеження. Дуже сподобалась атмосфера відкритості та простоти на заході, а також круті партнерські інтеграції", — Наталія Кагадій, Head of ProCheese Department ARDIS GROUP "Такі заходи, як Promodo Partners, дають можливість не просто поділитися досвідом, а й стати частиною сильного українського бізнес-ком'юніті. Дякуємо організаторам за можливість поспілкуватися наживо і заряджати енергетикою колег, відчути підтримку і усвідомити, що навіть новий виток карантинних заходів повинен стати для кожного з нас стимулом для розвитку і зростання", — Сергій Смусь, Co-founder and COO Uklon

Ще одна деталь, яка допомогла підсилити доповідь хедлайнера Андрія Зелінського про важливість побудови команди та стала родзинкою атмосфери, — це жирафа, внутрішній символ Promodo. І агенція не просто привезла її з собою до Паркового, а й подарувала маленьку копію кожному з гостей.