Яндекс.Такси и Uber создают единую компанию для работы в СНГ

"Яндекс" и Uber подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России и странах СНГ. Для этого они создадут новую совместную компанию под контролем "Яндекса". Об этом сообщил сайт vc.ru со ссылкой на Uber и "Яндекс".

Сделка одобрена советами директоров "Яндекса" и Uber, теперь ее должны будут одобрить регулирующие органы. Компании рассчитывают закрыть ее в IV квартале 2017 года.

​"По условиям соглашения, Uber и "Яндекс" инвестируют соответственно $225 млн и $100 млн в новую компанию, оценивая ее $3,725 млрд. С учетом этих вложений и возможных корректировок на момент закрытия сделки, 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам. Возглавит компанию генеральный директор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян", — цитируется пресс-служба Uber.

Uber передаст в совместную компанию свой бизнес в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане. В нее также перейдет сервис UberEATS в указанных странах. Украинский бизнес Uber не является частью сделки.

Приложения Uber и "Яндекс.Такси" продолжат существовать отдельно друг от друга, в водители присоединятся к единой платформе. Команды сервисов будут объединены, а общая платформа будет использовать навигацию "Яндекса".

Кроме того, у "Яндекс.Такси" появится "роуминг" в Uber. "Например, прилетев в Лондон или Бангкок, вы сможете из приложения "Яндекс.Такси" заказать Uber, а туристы из Парижа — заказать "Яндекс.Такси" из приложения Uber", — объяснил гендиректор российского сервиса Тигран Худавердян.

по его словам, обе компании суммарно обеспечивают более 35 млн поездок в месяц, и их количество выросло на 400% год к году. С момента основания "Яндекс.Такси" в 2011 году к сервису подключилось несколько сотен тысяч водителей, создан успешный сервис заказов такси в России и еще в пяти странах.

В Uber добавили, что объединение подтверждает рост бизнеса компании и позволит ее формировать устойчивый международный бизнес.

Объединенная компания будет охватывать 127 городов в шести странах и проводить около 35 млн поездок в месяц на сумму 7,9 млрд рублей, подсчитали в "Яндексе".

На фоне сделки акции "Яндекса" на NASDAQ выросли более чем на 12% до открытия торгов.

Похожим образом в 2016 году Uber объединил свой китайский бизнес Uber China со своим главным местным конкурентом Didi Chuxing. Тогда компании объединились на платформе Didi Chuxing, которая получила бренд Uber China, бизнес и данные компании, в Uber получил долю в совместном предприятии.