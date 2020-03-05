Ярославский: "Хорошая репутация помогает бизнесу привлекать длинные и дешевые деньги"

Управление репутацией — это процесс всей жизни, который позволяет бизнесмену под свое честное имя привлекать долгосрочное недорогое финансирование для своих проектов. Такое мнение высказал известный украинский бизнесмен, владелец и президент группы DCH Александр Ярославский в комментарии телеканалу "112", медиапартнеру XVIII Международного PR-Фестиваля, который сегодня проходит в Киеве.

"Я вам скажу так: репутация — это точно не костюм, который ты можешь пойти в гардероб, надеть и снять. То есть репутация — это генная конструкция. Репутация — это длинные и дешевые деньги. Репутация — это классная и крепкая семья, это красотка-жена и дети классные. Репутация — это хорошие друзья. Нельзя проснуться в одно прекрасное утро и сказать "я буду заниматься своей репутацией", репутацией надо заниматься всю жизнь — с пеленок и до конца", — сказал Ярославский.

Теме репутационного менеджмента крупных компаний, бизнесменов и публичных лиц была посвящена панельная дискуссия "Рука дающая", в ходе которой эксперты обсудили видеомнения, высказанные публичными персонами о репутации.

Помимо Александра Ярославского были опрошены также СЕО Henkel Ukraine Нина Домбровская, соучредитель iFest Андрей Худо, экс-ресторатор и народный депутат Николай Тищенко, актер, телеведущий, народный депутат Юрий Корявченков (Юзик) и другие.