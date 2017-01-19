Ярославский: Я не продаю свои ТРЦ "Караван"

19 января 2017, 20:14
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Александр Ярославский в Давосе прокомментировал ситуацию с "Караваном"

Ярославский: Я не продаю свои ТРЦ Увеличить картинку

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский подтвердил, что не собирается продавать принадлежащую ему сеть торгово-развлекательных центров "Караван". Об этом сегодня, 19 января, он сказал в комментарии журналистам в кулуарах "Украинского завтрака" в Давосе.

В частности, он сказал, что "никогда не имел отношения к гипермаркетам "Караван", которые в настоящее время работают в ТРЦ", а распространенная СМИ информация о покупке компанией "Ашан" сети "Караванов" касалась именно гипермаркетов, а не торгово-развлекательных центров.

Ярославский подчеркнул: "Я не ритейлер, это не мой бизнес. По отношению к "Караванам" я девелопер, у меня торговые площади, которые я сдаю в аренду".

Таким образом, если сделка по покупке "Ашаном" гипермаркетов "Караван" подтвердится, то речь будет идти только о смене собственника этой торговой розничной сети, которая арендует площади в ТРЦ Ярославского.

Ранее DCH Real Estate, управляющая компания сети ТРЦ "Караван", распространила официальное заявление, в котором также акцентировала, что "гипермаркет "Караван" — арендатор одноименного ТРЦ… Никакого влияния на деятельность или какие-либо решения арендатора DCH Real Estate не имеет".

Как известно, сеть ТРЦ "Караван" состоит из 3 объектов в Киеве, Харькове и Днепре, их общая площадь составляет 250 тыс. кв. м. Количество арендаторов торговых площадей превышает 600. Собственником сети является группа DCH Александра Ярославского.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: александр ярославский , ритейл

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Ярославский: Я не продаю свои ТРЦ
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