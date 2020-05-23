Юрий Кисель и Лига антитраста стали союзниками "тендерного тролля" Араика Амирханяна — СМИ

Парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры во главе с Юрием Киселем превращается в одного из ключевых союзников Араика Амирханяна, владельца целого ряда "троллинговых" компаний, которые блокируют дорожное строительство через вал необоснованных жалоб в Антимонопольный комитет. Это ставит под угрозу срыва президентскую программу "Большая стройка". Об этом сообщает Znaj.ua со ссылкой на материал издания From-ua.

В распоряжение редакции попало письмо, которое Кисель направил в адрес премьер-министра, министров экономики и инфраструктуры, главы Антимонопольного комитета и ряда других чиновников. Он потребовал доработать Методологические рекомендации по проведению закупок в дорожной отрасли, а также учесть ряд поправок в документ.

Эти Методрекомендации разрабатываются не первый месяц и призваны упорядочить практики тендерных закупок в дорожном строительстве. В разработке документа участвовали крупнейшие игроки рынка и "Укравтодор", в результате проект получился соответствующим всем международным нормам. В частности, для крупных проектов требуется достаточный опыт компаний-подрядчиков, а также серьезное материальное обеспечение. Часть участников рынка, а также ряд общественных организаций высказались против таких норм, назвав их дискриминирующими. В частности, они считают, что ограничения по опыту и материальной базе будут сужать конкуренцию и не дадут возможности участвовать в тендерах небольшому бизнесу.

Среди тех, кто выступает против этих рекомендаций, кроме самого Киселя, отмечены два члена транспортного комитета — Игорь Негулевский и Игорь Мурдий, которые сами имеют отношение к дорожному бизнесу. Также к этой группе примкнули "Совет защиты конкуренции и потребителей" (известный как "Лига антитраста"), который возглавляет экс-уполномоченная АМКУ Агия Загребельская, и редактор сайта "Наші гроші" Юрий Николов.

"В составе коллегии АМКУ Загребельская неоднократно выносила решения по жалобам компаний Амирханяна, способствуя блокированию тендеров на миллиарды гривень… Издание "Наші гроші" едва ли не половину своей ленты новостей и аналитических материалов отдало под критику "Укравтодора"… Действия фигурантов указывают на слаженность, которая и объясняет внезапный интерес транспортного комитета к теме дорожного строительства… Кроме того, Кисель многократно ссылается на многочисленные публикации издания "Наші гроші" о создании "дорожного картеля" и других якобы имеющихся злоупотреблениях со стороны "Укравтодора", — отмечается в публикации.

При этом в письме Киселя указаны конкретные компании, интересы которых, по его мнению, ущемлены новой методологией — AzVit из Азербайджана, "Синогидро" из Китая и "ДСТ №4 города Брест" из Беларуси, что вообще ставит вопрос о лоббировании народным депутатом интересов конкретных фирм.

СМИ много раз отмечали, что в группе, которая критикует методрекомендации и жалуется на недостаток конкуренции, собрались преимущественно сторонники скандального "тендерного тролля" Араика Амирханяна, предприятия которого с начала года заблокировали тендеров почти на 10 млрд. грн. Сам Амирханян недавно несколько раз врывался в здание "Укравтодора" с вооруженными охранниками.

"Юрий Кисель якобы решил замкнуть на себя все парламентские контакты "тендерного тролля", — заключает издание.

Как сообщали Деньги.UA, министр инфраструктуры Владислав Криклий вместе с рядом представителями "Слуги народа", в том числе, Киселем, создали группировку, зарабатывающую на госзаказах.