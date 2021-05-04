Юрія Вітренка призначали в.о. голови правління Нафтогазу із порушенням закону

Виконуючого обов’язки голови правління НАК Нафтогаз Юрія Вітренка призначили на посаду з порушення закону "Про запобігання корупції", адже він до цього займав посаду виконуючого обов’язки міністра енергетики та здійснював нагляд за діяльністю компанії.

Про це пише журналіст Мирослав Гай.

"Вітренко став керівником Національної компанії Нафтгаз незважаючи на те, що він на посаді виконувача обов’язків міністра енергетики контролював це підприємство, наглядав за його роботою та готував рішення щодо нього. Пряма заборона, яка розповсюджується на всі юридичні особи приватного права, а за статутом Нафтогаз є саме такою. Кабінет міністрів і самого Вітренка це не зупинило. Це означає, що Зеленський та Єрмак вивели корупцію на офіційний державний рівень", — заявив журналіст.

За його словами, незаконність звільнення Коболєва та призначення Вітренка стали причиною критики кадрових рішень уряду з боку західних парнерів. Особливо негативний вплив такі дії матимуть на переговори із Сполученими Штатами. "Весь цивілізований світ обурила навіть не постать, а спосіб, у який її призначено, із порушенням усіх процедур та норм. До критики з боку ЄС долучилися також Велика Британія, державний департамент США. Всі ті, від кого зараз залежить і фінансова безпека України. Державний секретар США Ентоні Блінкін приїздить вже у середу. Маніпулятивне знесення наглядової ради найбільшого енергетичного підприємства та призначення очільника з порушенням закону про запобігання корупції — це не просто постріл в ногу напередодні такої зустрічі", — заявив журналіст.

Нагадаємо, що після оприлюднення Нафтогазом фінансових результатів року, 28.04.2021 Кабінетом Міністрів України було звільнено на дві доби Наглядову раду Нафтогазу та голову правління. Що за оцінками послов G7, Державного департаменту США та Европейської комісії є порушенням принципів корпоративного управління.

Незалежні члени Наглядової ради компанії вже надіслали офіційного листа прем’єр-міністру Денису Шмигалю, де звертають увагу на порушення закону "Про протидію коррупцііі" при призначенні Юрія Вітренка та конфлікт інтересів між новим в.о. голови правління та Наглядовою радою.

Конфлікт виник після того, як Вітренко на посаді першого заступника міністра, виконуючого обов’язки міністра енергетики, який здійснює нагляд за діяльністю компанії, пропонував КМУ оцінити роботу наглядової ради та роботу правління незадовільною. Його призначення головою правління одразу після цього чітко свідчить про наявність у нього конфлікту інтересів.