К 2022 году Украина может закрыть одну из четырех уранодобывающих шахт

Запасы Ватутинского месторождения урановых руд, которое разрабатывает Смолинская шахта (ГП "ВостГОК"), могут не превышать 1,4 тыс. тонн урана. Этого хватит на 3-5 лет работы. Об этом сообщает государственный концерн "Ядерное топливо".

Ватутинское месторождение начали отраатывать еще в 1970- годах. И по данным госконцерна, ожидаемая отработка этого месторождения ожидается на протяжении 3-5 лет. Потому, 27 апреля 2017 года на заседании научно-технического совета ГК предложило подготовить проект ТЭО снятия Смолинской шахты с эксплуатации.

"ВостГОК" отрабатывает четыре урановых месторождения — Ватутинское, Мичуринское, Центральное (Восточная зона) и Новоконстантиновское. Первые три месторождения находятся в промышленной эксплуатации от 27 до 40 лет, в результате чего часть их балансовых запасов уже отработана.

В 2012 году в "ВостГОК" прогнозировал, что производство концентрата урана на Ватутинском месторождении будет составлять: в 2012 году — 420 тонн, 2013 — 390 тонн, 2014 — 340 тонн, 2015 — 335 тонн, 2016 — 315 тонн, 2017 — 275 тонн, 2018 — 265 тонн, 2019 — 250 тонн, 2020 — 210 тонн.

Как сообщалось, Минэнергоугля ожидает в 2017 году увеличения ВостГОКом производства уранового концентрата на 21,5% (на 215,9 тонн) по сравнению с 2016 годом — до 1,221 тыс. тонн. Прогноз на 2018 год составляет 1,501 тыс. тонн (+22,9% к 2017-му), на 2019 год — 2,48 тыс. тонн (+65,2% к 2018-му), на 2020 год — 2,48 тыс. тонн.

Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне производство ГП "ВостГОК" составляет около 1 тыс. тонн.

ВостГОК, на сегодня, единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды.

В то же время в конце февраля 2017 года Государственная служба геологии и недр Украины выдала ООО "Атомные энергетические системы Украины" (село Николаевка, Николаевская обл.) специальные разрешения на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку четырех месторождений урановых руд в Украине.

Речь идет о Сафоновском участке, Михайловской площади (обе — Николаевксая обл), Сурской площади, Новогуровском участке (обе — Днепропетровская обл.). Все лицензии выданы сроком на пять лет на основании решений судов, без проведения аукционов.