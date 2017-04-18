К новому отопительному сезону уже припасено 8,3 млрд куб. м газа

Украина пополнила свои подземные хранилища газа (ПХГ) на 110,68 млн куб. м природного газа с начала апреля 2017 года. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы ПАО "Укртрансгаз".

В ПХГ закачали 243,61 млн куб. м газа, отобрано — 132,93 млн куб. м.