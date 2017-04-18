К новому отопительному сезону уже припасено 8,3 млрд куб. м газа

18 апреля 2017, 11:25
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С начала апреля Украина пополнила подземные хранилища газа на 111 млн куб. м. Таким образом в хранилищах находится свыше 8 млрд куб. м газа

К новому отопительному сезону уже припасено 8,3 млрд куб. м газа | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Украина пополнила свои подземные хранилища газа (ПХГ) на 110,68 млн куб. м природного газа с начала апреля 2017 года. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы ПАО "Укртрансгаз".

В ПХГ закачали 243,61 млн куб. м газа, отобрано — 132,93 млн куб. м.

Таким образом, 16 апреля 2017 года в хранилищах находилось 8,323 млрд куб. м газа. Это немного меньше, чем в прошлом году, когда в хранилищах было 8,595 млрд куб. м, но больше показателей 16 апреля 2015 года — 7,813 млрд куб. м.

Украина импортирует газ с трех направлений — с Польши, Словакии и Венгрии. Как и раньше, словацкое направление — самое мощное, суточный импорт по состоянию на 16 апреля 2017 года газ составлял 10,964 млн куб. м, из Венгрии — 3,44 млн куб. м, из Польши — 1,23 млн куб. м.

Суммарный импорт — 15,634 млн куб. м.

При этом добыча газа в Украине 16 апреля составила 57,295 млн куб. м ("Укргазвыдобування" — 41,763 млн куб. м, "Укрнафта" — 3,345 млн куб. м, другие компании — 12,187 млн куб. м). В целом за 1-16 апреля внутренняя добыча составила 913,3 млн куб. м.

Транзит газа через ГТС Украины по итогам 1-16 апреля составил 3 млрд 827,2 млн куб. м или в среднем — 239,2 млн куб. м в сутки.

"Укртрансгаз" на 100% принадлежит НАК "Нафтогаз Украины". Компания эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: газ , укртрансгаз 30019801 , энергетика

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К новому отопительному сезону уже припасено 8,3 млрд куб. м газа | Энергетика | Дело
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