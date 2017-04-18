К новому отопительному сезону уже припасено 8,3 млрд куб. м газа

Таким образом, 16 апреля 2017 года в хранилищах находилось 8,323 млрд куб. м газа. Это немного меньше, чем в прошлом году, когда в хранилищах было 8,595 млрд куб. м, но больше показателей 16 апреля 2015 года — 7,813 млрд куб. м.
Украина импортирует газ с трех направлений — с Польши, Словакии и Венгрии. Как и раньше, словацкое направление — самое мощное, суточный импорт по состоянию на 16 апреля 2017 года газ составлял 10,964 млн куб. м, из Венгрии — 3,44 млн куб. м, из Польши — 1,23 млн куб. м.
Суммарный импорт — 15,634 млн куб. м.
При этом добыча газа в Украине 16 апреля составила 57,295 млн куб. м ("Укргазвыдобування" — 41,763 млн куб. м, "Укрнафта" — 3,345 млн куб. м, другие компании — 12,187 млн куб. м). В целом за 1-16 апреля внутренняя добыча составила 913,3 млн куб. м.
Транзит газа через ГТС Украины по итогам 1-16 апреля составил 3 млрд 827,2 млн куб. м или в среднем — 239,2 млн куб. м в сутки.
"Укртрансгаз" на 100% принадлежит НАК "Нафтогаз Украины". Компания эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.