Кабмін дозволив іноземним компаніям будувати в Україні: навіщо це потрібно

Кабінет Міністрів дозволив іноземним компаніям та їх українським підрозділам отримувати право на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів.

Відповідні зміни до постанови №314 від 13 березня 2022 року уряд вніс на своєму засіданні у вівторок, 6 серпня, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що право на будівельну діяльність надаватиметься шляхом безоплатного подання до органу ліцензування декларації про провадження господарської діяльності без необхідності отримання ліцензії на будівництво об’єктів.

Як повідомляють в Мінреінтеграції, відповідна норма діятиме на час воєнного стану.

Проект акта розроблено Мінекономіки на виконання протокольного рішення.

"Ухвалення цього акта дозволить удосконалити нормативно-правове регулювання діяльності іноземних компаній в Україні. Зокрема, дасть змогу представництвам польських компаній в Україні здійснювати роботи з облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні", - пояснюють в Мінреінтеграції.

Там додають, що такі роботи заплановані в межах реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 9 вересня 2015 року.

Кредит від Польщі на 100 мільйонів євро

Україна ще у 2015 році уклала угоду з Польщею про залучення кредиту на 100 млн євро на умовах пов’язаної допомоги, кошти мали спрямувати на реалізацію інфраструктурних проєктів на пунктах пропуску через кордон у західних регіонах.

З того часу до кредитної угоди неодноразово вносились зміни, а строк її реалізації подовжували.

Очікується, що в рамках кредитного договору "Укравтодор" отримає 68 млн євро (розвиток дорожньої інфраструктури на підходах до 6 пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні), Державна митна служба - 25 млн євро (на облаштування пунктів пропуску "Шегені", " Краковець", "Рава-Руська"), Держприкордонна служба – 7 млн ​​євро (реконструкція 7 відділів прикордонної служби).