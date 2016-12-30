Кабмин освободил от лицензирования экспорт газа из Украины

30 декабря 2016, 16:45
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Правительство отменило требования к лицензированию и квотированию экспорта природного газа и антрацита. Это убирает еще одну преграду для межграничной торговли газом и для хранения европейского газа в украинских хранилищах

Кабмин освободил от лицензирования экспорт газа из Украины | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Правительство отменяет лицензирование для экспорта природного газа и антрацита в 2017 году. Об этом сказано в правительственном постановлении №1009 от 28 декабря 2016 года.

Как отмечают в Кабмине, в 2017 году будет самый короткий за последние несколько лет список товаров, экспорт и импорт которых лицензируется.

Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах отмечает, что это необходимый шаг для формирования более справедливого и прозрачного рыночного спроса и предложения внутри Украины.

"Лицензирование и квотирование являлось рудиментом и противоречило положениям базового закона "О рынке природного газа", а также всеобщей европейской практике. В первую очередь, действие такого запрета закрывало любые возможности для организации межграничной торговли в обе стороны и не позволяло европейским трейдерам временно воспользоваться украинскими хранилищами газа", — рассказал он.

Однако Опимах отметил, что кроме административных преград, остаются экономические — высокие тарифы на транспортные услуги украинских интерконнекторов, которые делают нецелесообразным подобные торговые операции.

"Мало кому маржа может позволить дополнительно заплатить $38/1000 куб. м просто за пересечение границы туда и обратно, плюс понести издержки на его хранение", — отмечает эксперт.

Напомним, оператор украинской газотранспортной системы ПАО "Укртрансгаз" подписал уже несколько договоров с европейскими и украинскими трейдерами на хранение газа в Украине. Предполагается, что это первый шаг к созданию газового хаба в Украине.

По материалам: "Дело"
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Кабмин освободил от лицензирования экспорт газа из Украины | Энергетика | Дело
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