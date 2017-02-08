Кабмин придумал, как направить часть топливного акциза в местные бюджеты

08 февраля 2017, 13:10
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На счетах Госказначейства уже накоплено 410 млн гривень взамен отмененного розничного актива для местных бюджетов. Средства будут распределяться в зависимости от проданного топлива в регионе

Кабмин придумал, как направить часть топливного акциза в местные бюджеты | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Министерство финансов Украины разработало порядок ежедневного распределения части топливного акциза между местными бюджетами.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, поступления от акциза на топливо в местные бюджеты в 2017 году должны быть не ниже, а выше поступлений прошлого.

Глава Министерства финансов Александр Данилюк сообщил, что на сегодняшний момент на счетах Госказначейства аккумулировано 410 млн грн от акциза, которые будут распределены между местными бюджетами.

"Нам нужно вернуть этот ресурс на места. Почему мы отменили — чтобы побороть тень из-за уклонения уплаты этого (розничного) акциза, а также чтобы увеличить поступления от акциза", — сказал Данилюк.

Планировалось, что в первом полугодии 2017 года отчисление будут распределяться, исходя из объемов реализации топлива в 2016 году на соответствующей территории.

А во втором полугодии 2017 года Государственная фискальная служба предоставит до 10 июля данные по объемам реализации топлива за первое полугодие 2017 года в разрезе территорий (используя данные регистраторов расчетных операций (РРО)).

"Таким образом мы выполним все обязательства перед местными бюджетами", — подытожил Данилюк.

При подготовке государственного бюджета на 2017 год, депутаты внесли ряд правок в Налоговый кодекс. В частности, нардепы увеличили базовые ставки акцизов на бензины, дизельное топливо и сжиженный газ, но отменили розничный акциз на топливо, который должен был пополнять местные бюджеты.

Отмену розничного акциза лоббировали операторы АЗС. По словам директора консалтингового агентства "А-95" Сергея Куюна, из-за проблем с администрированием искривилась конкуренция на рынке, возник огромный теневой сегмент и появилось большое количество нелегальных заправок.

В результате в 2016 году местные бюджеты недополучили около 1,7 млрд грн розничного акциза. Чтобы перекрыть потери местных бюджетов от отмены розничного акциза на топливо, с 2017 года часть сборов базового акциза будет направлена в местные бюджеты.

По материалам: "Дело"
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Теги: акцизы , топливо , дизельное топливо , бензин , госбюджет-2017 , бюджет , децентрализация

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Кабмин придумал, как направить часть топливного акциза в местные бюджеты | Транспорт | Дело
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