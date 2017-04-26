Кабмин расширил список субсидиантов

26 апреля 2017, 18:23
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Правительство увеличило социальную норму для нетрудоспособных украинцев и расширило субсидии на жителей садовых домов и дачных кооперативов

Кабмин расширил список субсидиантов | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Правительство обновило государственную программу субсидий: список субсидиантов расширен, а социальные нормы для нетрудоспособных увеличены. Об этом сообщает правительственный портал.

С 1 мая 2017 года правительство расширяет программу субсидий на жителей садовых домов и дачных кооперативов. Раньше они не имели права на субсидию, поскольку не имели там официальной регистрации.

Но с 1 мая 2017 года такие семьи могут оформлять субсидию за счет местного бюджета.

Также увеличена социальная норма для нетрудоспособных украинцев: если раньше норма рассчитывалась исходя из площади 49 кв. м. то в новом отопительном сезоне она увеличивается до 75 кв. м. В правительстве предполагают, что это улучшит положение пенсионеров и инвалидов.

Также чиновники напоминают, что субсидия продлевается автоматически. Но в некоторых случаях соцзащиту нужно уведомлять:

- об изменении доходов или состава семьи (подать заявление и декларацию);

- об изменении социального статуса (кто-то устроился на работу/уволился, вышел на пенсию);

- о одноразовой покупке дороже 50 тыс. грн;

- об отказе от централизованного отопления.

Также премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство премирует энергоэффективных украинцев.

Около 1,5 млн семей, которые за прошедший отопительный сезон экономили субсидии на газ и электроэнергию (для отопления), в ближайшее время получат вознаграждение от правительства.

"Уже в ближайшее время семьи, которые обеспечили экономию энергоресурсов, получат вознаграждение за энергоэфективность — до 700 гривень наличными. Такой проект реализуется в Украине впервые и станет толчком к более глобальной монетизации, которая является важным приоритетом в работе правительства", — заявил Гройсман.

Денежная выплата эквивалентна стоимости сэкономленных 150 кВт электроэнергии или 100 куб. м природного газа.

По материалам: "Дело"
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Теги: субсидии

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Кабмин расширил список субсидиантов | Энергетика | Дело
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