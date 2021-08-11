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АПК 10 минут назад

Кабмин решил поддержать деньгами фермеров, потерявших урожай из-за непогоды

Аграриям выплатят 4,7 тысячи грн за гектар полностью утраченных (погибших) посевов, однако не более 50 гектаров посевов на одного держателя

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Кабинет министров Украины выплатит денежную поддержку фермерам, которые потеряли посевы за погодных условий Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

По его словам, помощь аграриям будет составлять 4,7 тысячи грн за гектар полностью утраченных (погибших) посевов, однако не более 50 гектаров посевов на одного держателя.

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Кроме этого, фермерам предусматриваются субсидии до 5 тысяч грн за гектар для выращивания гречихи, ржи, проса и овса.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который возвращает аграриям ставку НДС в 20% на отдельные виды продукции.

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Закон восстанавливает 20-процентную ставку налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Украины крупного рогатого скота, свиней и овец, молока, ржи, овса, семян льна, масличных культур, сахарной свеклы.

Верховная Рада на заседании 1 июля 2021 года приняла доработанный законопроект №5425-д в целом, чем вернула аграриям ставку НДС в 20% на отдельные виды продукции.

Как сообщалось, 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3656, согласно которому ставка НДС на некоторые виды аграрного сырья снижается с 20% до 14%.

Нардеп от "Европейской солидарности", глава комитета по налоговой и таможенной политике в прошлом созыве Рады Нина Южанина ранее объясняла, что снижение НДС для аграриев призвано искоренить налоговые "скрутки" в аграрной сфере.

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