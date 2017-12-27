Кабмин согласовал финпланы энергомонополий без утвержденных тарифов

Кабинет министров Украины утвердил финансовые планы на 2018 год для НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", ПАО "Центрэнерго" и НЭК "Укрэнерго" на 2018 год.

Поскольку тарифы на 2018 году для этих компаний еще не утверждены, финансовые планы приняты с оговоркой — "с последующей доработкой".

"Мы за базу взяли прогнозированную (цену — ред.). После решения национального регулятора — НКРЭКУ об утверждении цены в течение месяца нужно эти планы скорректировать, то есть привести в соответствие", — заявил во время заседания правительства вице-премьер Владимир Кистион.

Чистая прибыль "Энергоатома" в 2018 году должна составить 327,6 млн грн.

Чистая прибыль "Укргидроэнерго" на 2018 год ожидается на уровне 2,694 млрд грн.

От "Центрэнерго" государство ожидает 177,494 млн грн чистой прибыли.

"Укрэнерго" должно получить 3,295 млрд грн чистой прибыли.

Тарифы крупнейших энергокомпаний, а также оптово-рыночная цена на электроэнергию в 2018 году должна утвердить Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В 2017 году должна была произойти ротация членов комиссии, однако президент, премьер и Верховная Рада на год опоздали с созданием конкурсной комиссии. Поэтому к ноябрю 2017 года уволенных членов комиссии не было кем заменить. 13 ноября 2017 года НКРЭКУ досрочно утратила кворум из-за болезни одного из членов — Бориса Циганенко.

Чтобы восстановить работу комиссии, депутаты изменили закон о НКРЭКУ и позволили президенту самостоятельно назначить двух временных членов.

С 27 декабря 2017 года комиссия возобновила заседания. 28 декабря на рассмотрение комиссии вынесены тарифы для "Энергоатома", "Укрэнерго", "Центрэнерго", "Укргидроэнерго", а также — утверждение новой оптово-рыночной цены электроэнергии на 2018 год.