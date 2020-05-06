Кабмин урезал дивиденды аэропортов "Борисполь" и "Львов"

Кабинет министров Украины снизил дивиденды для государственных предприятий "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) и "Международный аэропорт "Львов" имени Данилы Галицкого" с 90% до 30%.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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"Снижена до 30% часть чистого дохода, которая отчисляется аэропортами "Борисполь" и "Львов" в госбюджет. Ранее вычету подлежало 90% дохода", — написал министр.

Кроме этого, на заседании Кабинета министров Криклий заявил, что согласно решению правительства, Мининфраструктуры проработает вопрос строительства нового аэропорта в Мукачево (Закарпатская обл.).

"С целью развития авиационной инфраструктуры в Закарпатской области и с возможностью строительства нового аэропорта "Мукачево" прошу поручить Министерству инфраструктуры обработать вопрос реализации проекта с проектировки и строительства аэропорта, а также совместно с Минфином и Минэкономики подготовить целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года в части проектирования и строительства аэропорта "Мукачево", — сказал министр.

Напомним, арендующая международный аэропорт "Киев" имени Сикорского компания "Мастер-Авиа" просит правительство выделить на бесповоротной основе деньги на зарплаты своим сотрудникам, а также предоставить ряд других льгот.

Ранее предприниматели Василий Хмельницкий и Андрей Иванов объявили о разделении управления совместными инвестиционными проектами. В частности, инвестициями в проектах девелоперской компании UDP и столичного аэропорта "Киев" будет управлять частный фонд Quarter Partners Иванова. При этом UFuture Хмельницкого останется мажоритарным акционером этих компаний.

В фильме "Год президента" Владимир Зеленский заявил, что в Украине будет создана государственная авиакомпания, которая будет делать заказы ГП "Антонов" на строительство самолетов. Это, по словам гаранта, его мечта.