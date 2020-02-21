Кабмин урежет дотации аграриям

В 2020 году Кабинет министров Украины планирует ограничить господдержку аграриев на уровне 50 млн грн на одного субъекта с учетом связанных лиц.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает "Интерфакс-Украина".

"В 2020 году будет установлена максимальная сумма господдержки на одного субъекта с учетом связанных лиц в размере 50 млн грн", — сказал Высоцкий.

Ранее сообщалось, что в Украине заблокировали дотации аграриям на общую сумму 1 млрд грн из-за иска общественной организации "Всеукраинский аграрный совет" к правительству.

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В то же время в 2020 году правительство предлагает отказаться от государственных дотаций аграриям, а взамен создать программу компенсации процентных ставок на покупку сельскохозяйственной земли. На эти цели должны потратить 4,4 млрд грн.

Из этих средств 1 млрд грн планируется направить на развитие животноводства и переработку сельхозпродукции, 1 млрд грн — на частичную компенсацию стоимости с/х техники и оборудования отечественного производства, 1,2 млрд грн — на поддержку мероприятий в АПК путем удешевления кредитов, 185 млн грн — на развитие фермерских хозяйств, 400 млн грн — на садоводство, виноградарство и хмелеводство, 215 млн грн — семейным фермерским хозяйствам через механизм доплаты в пользу застрахованных лиц.