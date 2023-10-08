Кабмін вніс до реєстру два нових індустріальних парки

Цього тижня Кабінет Міністрів України вніс ще два нових майданчики до реєстру індустріальних парків, які будуть створені у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, внаслідок цього буде створено приблизно 2 тисяч нових робочих місць, а на розвиток парків планується виділити 1 мільярд гривень.

Як додали у Мінекономіки, обидва парки будуть інтегровані у сферу переробної промисловості.

Індустріальний парк "ЕкоСтіл", розташований на території Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області, спеціалізуватиметься на виробництві продукції металургійного комплексу, металообробці, переробці відходів металургійного виробництва, будматеріалах, логістиці та інших суміжних галузях.

В рамках роботи цього парку планується створити близько 900 робочих місць.

Щодо індустріального парку "ІСКРА", який розташований за ініціативи Підгайчиківської сільради в Коломийському районі Івано-Франківської області, він фокусуватиметься на виробництві харчових продуктів, текстильному виробництві, обробленні деревини та інших виробничих напрямках.

Також на території цього парку будуть діяти підприємства, які спеціалізуються на виготовленні виробів з деревини та корку, меблів, металевих виробів, машин і устаткування. Планується, що завдяки роботі цього парку буде створено близько 950 робочих місць.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення про включення індустріального парку "Вестерн Індастріал" до реєстру індустріальних (промислових) парків.

Індустріальний парк "Вестерн Індастріал" має площу 21,7 га й знаходиться на території селища Буштино Тячівського району Закарпатської області. На базі нового промпарку буде створено 1100 робочих місць у переробній галузі.

Що таке індустріальні парки

Індустріальні парки – це спеціально створені території для промислового освоєння. Їх переваги полягають у зручній логістиці, доступі до мереж, інженерно-транспортної інфраструктури, сировини, необхідних сервісів та робочої сили. Такі екосистеми об’єднують інтереси бізнесів та виробників Держави, місцевих громад.

Нещодавно опубліковані UNIDO's "Міжнародні рекомендації щодо індустріальних парків" констатують, що "мета розвитку індустріальних парків має бути невід’ємною частиною загальної промислової політики країни".