Кабмин выделил землю для расширения объездной Житомира

Житомирская область получила зеленый свет на реализацию инфраструктурного проекта по реконструкции участка на трассе Киев-Чоп общей стоимостью 1009 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины со ссылкой на вице-премьер-министра — министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.

Правительство приняло решение о передаче земельного участка в Житомирской области для реконструкции автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп на участке км 129 + 600 — км 151 + 73.

Речь идет о расширении объездной дороги города Житомир.

Пресс-служба вице-премьер-министра отмечает, что автомобильная дорога Киев-Чоп включена в маршрут Е-40 дорог международной сети, входит в международный транспортный коридор Критский №3 и национальную Европа-Азия, который обеспечивает транспортную связь в направлении "Запад-Восток".

В декабре сообщалось, что Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) завершило прием заявок на модернизацию объездной дороги Житомира, находящийся на международной трассе М-06 / Е50 Киев — Чоп. "Участок расширят до 4 полос, модернизируют 4 и построят 2 новые двухуровневые развязки. После реконструкции на объездной будет увеличена скорость до 110 км / ч", — говорится в сообщении агентства.

Документы на предварительный квалификационный отбор поступили от 16 компаний: 7 из Турции, 3 из Китая, 2 из Азербайджана и 2 из Польши, по одной компании из Украины и Италии.

Сейчас это единственный участок трассы от Киева в Ровно, где 2 полосы движения. Ежедневно по объездной дороге Житомира проезжает до 10000 автомобилей.