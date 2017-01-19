Кабмин выделил землю для расширения объездной Житомира

19 января 2017, 18:14
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Кабинет министров Украины одобрил передачу земли, необходимой для начала реконструкции объездной дороги Житомира стоимостью более 1 млрд гривень

Кабмин выделил землю для расширения объездной Житомира | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Житомирская область получила зеленый свет на реализацию инфраструктурного проекта по реконструкции участка на трассе Киев-Чоп общей стоимостью 1009 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины со ссылкой на вице-премьер-министра — министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.

Правительство приняло решение о передаче земельного участка в Житомирской области для реконструкции автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп на участке км 129 + 600 — км 151 + 73.

Речь идет о расширении объездной дороги города Житомир.

Пресс-служба вице-премьер-министра отмечает, что автомобильная дорога Киев-Чоп включена в маршрут Е-40 дорог международной сети, входит в международный транспортный коридор Критский №3 и национальную Европа-Азия, который обеспечивает транспортную связь в направлении "Запад-Восток".

В декабре сообщалось, что Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) завершило прием заявок на модернизацию объездной дороги Житомира, находящийся на международной трассе М-06 / Е50 Киев — Чоп. "Участок расширят до 4 полос, модернизируют 4 и построят 2 новые двухуровневые развязки. После реконструкции на объездной будет увеличена скорость до 110 км / ч", — говорится в сообщении агентства.

Документы на предварительный квалификационный отбор поступили от 16 компаний: 7 из Турции, 3 из Китая, 2 из Азербайджана и 2 из Польши, по одной компании из Украины и Италии.

Сейчас это единственный участок трассы от Киева в Ровно, где 2 полосы движения. Ежедневно по объездной дороге Житомира проезжает до 10000 автомобилей.

По материалам: "Дело"
Раздел: > >
Теги: житомир , геннадий зубко , минрегионстрой , укравтодор , инфраструктура

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Кабмин выделил землю для расширения объездной Житомира | Транспорт | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.49
EUR EUR - - 29.32
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.47 12.91
Киевская область 22.05 11.54
Львовская область 21.93 12.25
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.