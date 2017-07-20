Кабмин запретил приватизацию новой компании по управлению магистральными газопроводами Украины

20 июля 2017, 09:35
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ПАО "Магистральные газопроводы Украины" внесено в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации

Кабмин запретил приватизацию новой компании по управлению магистральными газопроводами Украины | Энергетика | Дело Увеличить картинку

На заседании Кабинета министров Украины, состоявшемся 19 июля 2017 г., одобрен проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Документом вносятся изменения в приложение 1 Закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Это сделано для обеспечения надлежащей идентификации ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) в перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, утвержденном вышеуказанным Законом.

В Минэнергоуглепроме напоминают, что статьей 5 Закона Украины "О приватизации государственного имущества" предусмотрено, что приватизации не подлежат объекты, имеющие общегосударственное значение, а именно: магистральные нефте- и газопроводы и магистральный трубопроводный транспорт, обслуживающие потребности государства в целом, подземные нефте- и газохранилища.

Целью деятельности ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в соответствии с уставом является обеспечение бесперебойной транспортировки природного газа магистральными газопроводами эффективной эксплуатации, управление объектами магистрального трубопроводного транспорта и развитие rазотранспортной системы.

Инициатором и разработчиком законопроекта является Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

Напомним, постановлением Кабинета министров Украины от 9 ноября 2016 № 801 "Об образовании публичного акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины" образовано ПАО "МГУ", 100% акций которого принадлежат государству. Полномочия по управлению корпоративными правами государства в уставном капитале общества осуществляет Министерство энергетики и угольной промышленности, с целью отделения деятельности по транспортировке и хранению (закачка, отбор) природного газа при реструктуризации публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины".

По результатам частного размещения акций постановлением Кабинета министров Украины от 16 ноября 2016 № 837 "Вопросы публичного акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины" учреждено ПАО "МГУ" и утвержден устав общества.

По материалам: "Дело"
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Теги: газ , укртрансгаз 30019801 , приватизация , минэнергоуглепром , кабмин

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Кабмин запретил приватизацию новой компании по управлению магистральными газопроводами Украины | Энергетика | Дело
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