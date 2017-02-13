Кабмину предложат ввести чрезвычайную ситуацию в энергетике — антикризисный штаб

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины будет инициировать принятие Кабинетом министров распоряжения о введении временных чрезвычайных мер на электроэнергетическом рынке, сообщил глава министерства Игорь Насалик.

"Министерство будет инициировать введение ЧС в энергетике", — сказал он по итогам заседания антикризисного энергетического штаба в понедельник.

Соответствующее предложение будет направлено Кабмину "в ближайшие часы".

На заседании антикризисного штаба вице-премьер — министр регионального развития Геннадий Зубко озвучил рекомендацию министру энергетики внести на заседание Кабмина постановление о введении чрезвычайных мер в энергетике.

Вице-премьер заявил, что нужно предупредить штабы по чрезвычайной ситуации в семи областях — Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Сумской — рассмотреть кризисные ситуации, связанные с ограничением энергопоставок.

"Это в первую очередь касается обеспечения энергией населения, тепла, а также рассмотреть режимы работы промышленных предприятий на этих территориях", — сказал Зубко.

Также энергопоставляющим компаниям нужно будет проработать мероприятия, которые не позволят разморозить энергогенерирующее оборудование.

Глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук проинформировал вице-премьера Зубко, что на сегодняшний день запасы антрацита на складах ТЭС составляют 842 тыс. тонн и этих запасов хватит в среднем на 40 суток работы (на некоторых предприятиях запасов хватит на две недели, на других — до 100 суток).

Напомним, сегодня премьер Владимир Гройсман анонсировал, что на заседании энергетического штаба может быть принято решение о веерных отключениях.