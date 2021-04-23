Kaercher начал строительство собственного офисного центра под Киевом

Компания "Kaercher Украина" начала строительство международного офисного центра у села Гатное под Киевом, где разместится представительство Kaercher в Украине.

Как говорится в сообщении компании, уже получены все необходимые разрешения, работы ведутся на начальной стадии. Открытие комплекса под названием Kaercher Competence Center запланировано на 2022 год.

Кроме офисных помещений, в нем будут действовать самый крупный в Украине "Kaercher Центр", инновационный учебный центр "Kaercher Академия" и сервисный центр для обслуживания техники этого производителя. Также компания планирует в будущем собирать в новом комплексе коллег со всей Восточной Европы для тренингов и обмена опытом.

"Будущий офисный центр будет построен с привлечением максимально экологичных и современных технологий, например, солнечных батарей и систем сохранения водных ресурсов. В здании установят резервуары для накопления дождевой воды... Также планируется размещение современной автомобильной мойки с задействованием инновационных экологичных технологий, которые исключают загрязнение окружающей среды и позволяют экономить природные ресурсы", — говорится в сообщении.

В компании называют строительство центра серьезной инвестицией в украинскую экономику и позитивный имидж Украины на международном рынке. Отмечается, что центр обеспечит создание новых рабочих мест в Гатном и усовершенствование местной инфраструктуры, а также станет источником значительных налоговых отчислений в местные бюджеты и будет способствовать привлечению к сотрудничеству местных предприятий.

В частности, проектом строительства предусмотрено создание двух подземных резервуаров для накопления воды общим объемом более 300 кубометров, удлинение системы водоснабжения. Также будет установлен пожарный гидрант — не только для потребностей Kaercher, но и для прилегающих домов и построек.

По словам гендиректора "Kaercher Украина" Ивана Бечко, строительство новой украинской штаб-квартиры отображает амбициозные ожидания немецкого бренда относительно роста на украинском рынке: в течение нескольких последующих лет компания прогнозирует увеличение персонала приблизительно на 10-15% ежегодно.

"Уверен, что через 5-6 лет мы будем использовать все помещения нового офиса, а коллеги из международной сети Kaercher будут посещать Украину для обмена и обучения в "Kaercher Академии". Сам объект станет еще и большим тренинговым центром для обучения персонала новейшим технологиям очистки. Будет предоставлен широкий выбор полов и поверхностей для учебных целей, где задействуют все доступные технологии Kaercher — от промышленного оборудования до техники для дома и сада", — отметил он.

Руководитель украинской "дочки" Kaercher уверен, что инвестиции в проект оправдают себя и компания будет стремительно развиваться на местном рынке в последующие 15-20 лет.

Kaercher является ведущим производителем высокотехнологичных систем чистки и уборочного оборудования. Сегодня компания, основанная в 1935 году в Германии, является лидером мирового рынка в области инновационных технологий очистки.

По состоянию на 2020 год концерн Kaercher представлен 130 компаниями в 73 странах мира со штатом сотрудников в 13,5 тысячи человек. Обслуживание клиентов обеспечивают более 50 тысяч торговых и сервисных пунктов по всему миру.

Официальное представительство Kaercher открыто в Украине в 2006 году. Штат сотрудников компании в Украине составляет более 250 человек.