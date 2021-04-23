Бизнес 20 минут назад

Kaercher начал строительство собственного офисного центра под Киевом

Производитель уборочной техники намерен разместить там главный украинский офис с учебным центром для коллег из других стран

Фото: Kärcher Фото: Kärcher
Фото: Kärcher

Компания "Kaercher Украина" начала строительство международного офисного центра у села Гатное под Киевом, где разместится представительство Kaercher в Украине.

Как говорится в сообщении компании, уже получены все необходимые разрешения, работы ведутся на начальной стадии. Открытие комплекса под названием Kaercher Competence Center запланировано на 2022 год.

Кратко и по делу в Telegram

Кроме офисных помещений, в нем будут действовать самый крупный в Украине "Kaercher Центр", инновационный учебный центр "Kaercher Академия" и сервисный центр для обслуживания техники этого производителя. Также компания планирует в будущем собирать в новом комплексе коллег со всей Восточной Европы для тренингов и обмена опытом.

"Будущий офисный центр будет построен с привлечением максимально экологичных и современных технологий, например, солнечных батарей и систем сохранения водных ресурсов. В здании установят резервуары для накопления дождевой воды... Также планируется размещение современной автомобильной мойки с задействованием инновационных экологичных технологий, которые исключают загрязнение окружающей среды и позволяют экономить природные ресурсы", — говорится в сообщении.

Читайте также:
Каким должен быть офис будущего, чтобы в него хотелось вернуться после карантина 

В компании называют строительство центра серьезной инвестицией в украинскую экономику и позитивный имидж Украины на международном рынке. Отмечается, что центр обеспечит создание новых рабочих мест в Гатном и усовершенствование местной инфраструктуры, а также станет источником значительных налоговых отчислений в местные бюджеты и будет способствовать привлечению к сотрудничеству местных предприятий.

В частности, проектом строительства предусмотрено создание двух подземных резервуаров для накопления воды общим объемом более 300 кубометров, удлинение системы водоснабжения. Также будет установлен пожарный гидрант — не только для потребностей Kaercher, но и для прилегающих домов и построек.

По словам гендиректора "Kaercher Украина" Ивана Бечко, строительство новой украинской штаб-квартиры отображает амбициозные ожидания немецкого бренда относительно роста на украинском рынке: в течение нескольких последующих лет компания прогнозирует увеличение персонала приблизительно на 10-15% ежегодно.

"Уверен, что через 5-6 лет мы будем использовать все помещения нового офиса, а коллеги из международной сети Kaercher будут посещать Украину для обмена и обучения в "Kaercher Академии". Сам объект станет еще и большим тренинговым центром для обучения персонала новейшим технологиям очистки. Будет предоставлен широкий выбор полов и поверхностей для учебных целей, где задействуют все доступные технологии Kaercher — от промышленного оборудования до техники для дома и сада", — отметил он.

Читайте также:
Офисам в Киеве грозят штрафами за нарушение карантина: что делать, если пришли с проверкой

Руководитель украинской "дочки" Kaercher уверен, что инвестиции в проект оправдают себя и компания будет стремительно развиваться на местном рынке в последующие 15-20 лет.

Kaercher является ведущим производителем высокотехнологичных систем чистки и уборочного оборудования. Сегодня компания, основанная в 1935 году в Германии, является лидером мирового рынка в области инновационных технологий очистки.

По состоянию на 2020 год концерн Kaercher представлен 130 компаниями в 73 странах мира со штатом сотрудников в 13,5 тысячи человек. Обслуживание клиентов обеспечивают более 50 тысяч торговых и сервисных пунктов по всему миру.

Официальное представительство Kaercher открыто в Украине в 2006 году. Штат сотрудников компании в Украине составляет более 250 человек.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

СБУ объяснила обыски "у Коломойского": расследует растрату "Центрэнерго" 225 млн грн
СБУ объяснила обыски "у Коломойского": расследует растрату "Центрэнерго" 225 млн грн
АМКУ одобрил покупку "Датагруп" телеком-провайдера "Воля"
АМКУ одобрил покупку "Датагруп" телеком-провайдера "Воля"
Выход из метро "Выдубичи" к автостанции и электричкам временно закроют
Выход из метро "Выдубичи" к автостанции и электричкам временно закроют
Загрузка...
Новое видео
Как энергоэффективность повышает безопасность труда и лояльность персонала — Антон Ковалишин

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Гривня укрепилась на фоне новостей об отводе российской армии. Что будет дальше с курсом?

  3. Цена газа летом 2021 года будет вдвое выше, чем в прошлом году — НБУ

  4. "От того, какой свет в туалете, будет зависеть касса", — совладелец ресторана "Публицист"

  5. В Киеве прошли обыски в бизнес-центре, где расположен офис Коломойского (ВИДЕО)

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...