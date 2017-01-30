Как авиакомпании отреагировали на запрет въезда в США для граждан семи стран

30 января 2017, 11:03
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Emirates Airline срочно меняет состав экипажей на рейсах в США, EgyptAir заранее направляет списки пассажиров американским властям, чтобы получить подтверждение. А некоторые авиакомпании в Европе, Азии и Африке вынуждены отказывать в допуске на борт пассажирам, являющимся гражданами государств, подпадающих под запрет

Как авиакомпании отреагировали на запрет въезда в США для граждан семи стран | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Авиакомпании мира пересматривают состав экипажей на рейсах в США в связи с запретом на въезд в них граждан из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана на 90 дней, пишет The Wall Street Journal.

Это связано с указом Дональда Трампа о запрете на 90 дней въезда в США граждан семи стран — Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана.

Так, Emirates Airline (ОАЭ, Дубай), занимающая первое место в мире по объему международных пассажирских авиаперевозок, объявила об исключении граждан этих государств из числа пилотов и бортпроводников на воздушных судах, направляющихся в США.

Etihad Airways (ОАЭ, Абу-Даби) отметила, что в настоящее время запрет не затрагивает ее сотрудников, однако она предпринимает меры, чтобы не допустить возникновения проблем в ближайшие недели. В президентской администрации США не исключают, что запрет может быть расширен и на другие страны.

Кроме того, авиакомпании в Европе, Азии и Африке вынуждены отказывать в допуске на борт пассажирам, являющимся гражданами государств, подпадающих под запрет. По данным, Air France-KLM, за субботу и воскресенье число таких пассажиров превысило 20 человек. Представители EgyptAir заявили, что введенные США ограничения не вносят достаточной ясности в вопрос о том, кого можно допускать к полету, поэтому авиакомпания начала направлять списки пассажиров американским властям заранее, чтобы получить подтверждение.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 27 января подписал указ о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских — на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана) на 90 дней с возможностью продления. Список может быть расширен, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Федеральные суды как минимум в пяти американских штатах в минувшие выходные приостановили действие указа в части немедленной депортации тех, кто уже въехал в страну.

Определенные смягчения возможны для обладателей двойного гражданства или вида на жительство в США с правом трудоустройства (грин-карты), однако пока заявления американских властей по этим вопросам противоречат друг другу. Так, глава президентского аппарата Рейнс Прибус сказал в интервью NBC, что запрет на въезд в США гражданам семи исламских стран не касается обладателей грин-карты. Тем самым он опроверг сделанное ранее заявление пресс-секретаря министерства внутренней безопасности США Джиллиан Кристенсен, заявившей, что запрет будет введен и в отношении обладателей грин-карты.

Госдепартамент США разъяснил, что указ Трампа касается и иностранных граждан с двойным гражданством, за исключением тех случаев, когда один из паспортов — американский.

По материалам: Интерфакс
Раздел: > >
Теги: авиаперевозки , сша , дональд трамп

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Как авиакомпании отреагировали на запрет въезда в США для граждан семи стран | Транспорт | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.19
EUR EUR - - 29.04
RUB RUB - - 0.45
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.06 12.88
Киевская область 21.74 11.48
Львовская область 21.6 12.2
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.