Как часто и с какими симптомами нужно обращаться к врачу в медицинский центр "Омега-Киев"

Предупредить легче, чем лечить — истина, с которой сложно спорить. Поэтому посещать терапевта рекомендуется хотя бы раз в год, он поможет понять, к какому специалисту вам необходимо записаться.

Медицинский центр Омега Киев предоставит вам возможность пройти обследование в удобное для вас время. Здесь можно получить консультацию у специалиста высшей категории, сделать УЗИ, МРТ, КТ и сдать анализы, в том числе и на наличие антител к коронавирусу.

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Когда и как часто надо проверяться у врача

Частота посещений доктора зависит от его специализации:

Ортопед

О том, что пора записаться на прием, скажут хруст в костях и суставах, деформация осанки. Комплексная диагностика позволит выявить локализацию боли, определить состояние тканей.

Кардиолог

Абсолютно каждому человеку профосмотр необходим раз в год. Если же есть нарушения ритма, отмечались повышения давления и фиксировались проблемы с сердцем, дожидаться нарастания проблем не следует — запишитесь на прием в кратчайшие сроки.

Гинеколог

Женщинам рекомендуется ходить на консультацию пару раз в год — это позволит держать под контролем состояние женской половой сферы и проводить своевременное лечение. Планируйте свой визит таким образом, чтобы он приходился на первые дни после окончания менструации — на 5-9 день цикла.

Уролог

Мужчины в возрасте после 40 лет должны проходить обследование 1 раз в год. Такая частота обусловлена тем, что многие патологии протекают бессимптомно. В более молодом возрасте часто посещать этого специалиста без каких-либо жалоб нет особой необходимости — одного раза в три года будет достаточно.

Эндокринолог

Усталость, слабость, утомляемость, снижение памяти, нарушение сна — эти и другие причины являются прямым показанием к визиту к специалисту. По достижению 45 лет представители обоих полов должны являться на прием хотя бы раз в год.

Вертебролог

Если у вас отмечаются боли в спине, головные боли и головокружения, болезненные ощущения при вдохе/выдохе, вялость, усталость — эти и другие признаки говорят о том, что не стоит затягивать с обращением к врачу.

Невролог

Большинство обращений к этому специалисту связано с заболеваниями центральной и периферийной нервных систем. Перечень расстройств, с которыми работает специалист, немаленький — невралгии, рассеянный склероз, энцефалит, болезнь Альцгеймера и т.д. Причинами для обращения могут стать головные боли и головокружения, судороги, нарушение сна, проблемы с мимикой.

К какому бы врачу вы ни обратились, важно детально описать все имеющиеся жалобы, рассказать, когда вы впервые столкнулись с их появлением, случались ли усиления и с какой периодичностью.