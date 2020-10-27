Как дешево утеплить квартиру: 4 простых, но эффективных способа

Редакция Delo.ua и онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.ua подготовили простые и бюджетные способы, которые помогут утеплить квартиру, а мастера сервиса поделились полезными советами о том, как правильно это сделать.

Утепляем окна

Холодный воздух проникает в квартиру через сквозняки из окон. Заменить старые окна на современные стеклопакеты — самый верный и действенный способ исправить ситуацию. Однако такое решение не каждому по карману. Если финансовой возможности нет, проблему можно устранить менее затратными способами. Один из самых популярных — обработать щели силиконовым герметиком. Материал наносится между оконной рамой и подоконником или же между рамой и стеклом. Также подойдет монтажная пена — наносится между рамой и стеной. Еще одно решение: поставить прорезиненный уплотнитель, главное преимущество которого — возможность свободно открывать и закрывать окно.

"Прежде чем приступить к утеплению, поверхность рамы нужно промыть и высушить. Также желательно обработать бензином. Это нужно для хорошего сцепления самоклеющегося уплотнителя с поверхностью оконной рамы", — рассказывает Василий, специалист по утеплению онлайн-сервиса заказа услуг Kabanchik.ua.

Совет от мастера: Также обратите внимание на теплосберегающую пленку для окон. При правильном процессе поклейки такой метод может повысить температуру в комнате на 2-3 градуса, но важно наклеить пленку так, чтобы она полностью прилегала к поверхности окна. Пузырьков и складок быть не должно.

Стоимость материалов: Один тюбик геля герметик в среднем обойдется от 60-80 грн, прорезиненный уплотнитель — 60 грн за рулон. Теплосберегающая оконная пленка — 50 грн за упаковку.

Повышаем эффективность батарей

Утеплить квартиру и эффективно использовать тепло от радиатора или батареи помогут отражающие экраны (панели). Их крепят на стены за отопительным прибором. Такая конструкция позволяет направить тепло, которое уходило на отапливание стены за батареей, на обогрев комнаты. Важное условие — фольга не должна прикасаться к самой батарее.

"Установка отражающего экрана может повысить температуру в комнате на 2-3 градуса и сократить расход энергии на 5-6%", — рассказывает Николай, мастер онлайн-сервиса заказа услуг Kabanchik.ua.

Готовый радиаторный экран продается в строительных магазинах. Если тратиться не хочется, панель можно сделать своими руками из тонкого пенопласта, картона и фольги.

Совет от мастера: В качестве экрана можно использовать лист картона, обернутый фольгой, или уже готовый рулон фольги на мягком пенопласте. Толщина слоя листа должна быть 3–4 мм. Измерьте ширину и высоту отопительного устройства. Купите теплоотражающий материал — фольгу. Вырежьте из него экран для радиатора, а затем установите позади батареи. Расстояние между стеной и батарей должно быть 3 см, чтобы ребра радиатора не касались фольги.

Стоимость материалов: Цена готового теплоотражающего экрана для одной батареи — около 90 гривен.

Утепляем входные двери

Когда возможности установить вторую дверь нет, самый простой способ исправить ситуацию — выполнить обивку дермантином. В процессе дверное полотно покрывается тонким утеплителем, а затем обтягивается дерматином. В качестве утеплителя подойдет поролон, изолон, пенопласт и стекловата.

Еще один популярный вариант — уплотнить прилегание дверного полотна к коробке. Для этого нужно изолировать все щели между дверью и дверной коробкой. В этом помогут уже знакомые нам герметик или монтажная пена.

Лайфхак/совет от мастера: Для максимального утепления также можно использовать уплотнительную ленту из резины или пеноматериала. Процесс наклеивания прост. Нужно очистить дверную коробку от грязи, отшлифовать поверхность, затем плотно прижать уплотнитель по периметру шпателем.

Стоимость материалов: Самоклеющуюся ленту из резины или пеноматериала можно купить примерно за 20 гривен. Один тюбик геля герметик — 60-80 грн, прорезиненный уплотнитель — 60 грн. Поролон (толщина — 50 мм, 1х2м) — 27 -30 грн/м2, рулон стекловаты — 300-450 грн/м2.

Утеплите пол

Полы с подогревом вариант не дешевый. Поэтому старый добрый ковер — самый бюджетный вариант сохранения тепла. Если квартира на первом этаже, то ковер зимой будет незаменим.

"Мягкие ковры будут уместны в спальне или гостиной, а для прихожей и кухни лучше выбрать безворсовые или коротковорсовые ковры. За ними намного проще ухаживать. Ведь чем тоньше и мягче текстура ковра, тем легче его чистить", — рассказывает дизайнер интерьеров Наталья.

Лайфхак от мастера: Если у вас в доме есть дети и домашние животные, выбирайте практичные модели. Небольшой ковер из искусственных или смешанных материалов — оптимальный вариант.

Цена материалов: Цена на ковры зависит от производителя, материала, размера и от технологии производства. Стоимость ковров ручной работы может доходить до баснословных сумм, а обычный ковер можно купить от 700 грн. Стоимость ламината — в среднем около 100 грн/м2, линолеума — 60 грн/м2.