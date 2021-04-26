Как добавить SSD в ноутбук

Есть одно обновление, которое повсеместно улучшит производительность ноутбука: добавление SSD. Это особенно привлекательное обновление для бюджетных ноутбуков, которые обычно поставляются с жестким диском.

Одно предостережение: хотя мы уверены, что ваш ноутбук выиграет от обновления SSD, это может быть невозможно с вашей конкретной моделью. Мы рекомендуем поискать на YouTube видео о том, как открыть и обновить свой ноутбук, прежде чем что-либо покупать. В некоторых магазинах можно выбрать комплектующие по модели ноутбука, например в Zeto.ua или Amazon.com. Достаточно выбрать модель ноутбука, либо ввести в поисковике, чтобы вам показало доступные модели для вашего ноутбука.

1. Перед тем, как начать установку, вы должны сделать резервную копию всего на внешний диск.

2. Затем откройте внутренности вашего ноутбука. Иногда у ноутбуков есть очевидная дверца доступа на нижней стороне, которая удерживается на месте всего несколькими винтами. Если вы не уверены, как получить доступ к деталям вашего ноутбука, обратитесь к веб-сайту производителя, руководству или Youtube.

3. Теперь возьмите небольшую магнитную отвертку с крестообразным шлицем и осторожно выверните винт в стойке. Эта опора необходима для удержания привода на месте. Соблюдайте осторожность, потому что, если вы уроните этот винт и он вкатится во внутренности вашего ноутбука, у вас будут большие проблемы.

4. SSD вставляется в отверстие шириной примерно 1 дюйм. Обратите внимание на выемки на SSD и соответствующие выступы в слоте. Некоторые диски M.2 имеют одну выемку на правой или левой стороне модуля, что указывает на привод с B- или M-ключом соответственно. АB означает, что он может работать на x2 PCIe или в SATA, ключ M означает, что он может работать с разъемами PCIe или SATA до x4. В наши дни две метки обычно указывают на то, что это диск SATA, но вы все равно должны проверить его перед покупкой.

5. Как и в случае с ОЗУ, вставьте карту M.2 в слот (обычно под очень небольшим углом), а затем наклоните ее ровно. Теперь с помощью магнитной отвертки (чтобы не потерять винт) установите винт обратно в крепление, удерживая диск горизонтально.

6. После установки диска, вам нужно восстановить резервную копию Windows, созданную на первом этапе, на новый диск, либо обратитесь к специалисту. Мы рекомендуем отключить жесткий диск и извлечь его, чтобы случайно не стереть исходный диск.

7. После восстановления образа загрузитесь в Windows и приготовьтесь удивиться быстродействию вашего ноутбука.

8. Что делать с жестким диском? Сохраните его как резервную копию вашей системы. Или используйте его в качестве дополнительного накопителя.