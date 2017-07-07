Как Госавиаслужба намерена регулировать полеты дронов в Украине

В марте текущего года глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин опубликовал на своей странице в соцсети Facebook объявление о введении ряда ограничений на территории всей области. В частности, вводился "запрет на осуществление любых полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение фото-, кино- и видео- съемок...". Это якобы соответствовало Закону Украины "О борьбе с терроризмом".

Запрет вызвал волну негодования у волонтеров и общественных активистов, которые в своей деятельности используют беспилотные летательные аппараты, например для контроля за экологической обстановкой в городах Донеччины. Однако получить вразумительный ответ о том, какими нормативными документами руководствуются силовики — не удалось. Благо, спустя несколько дней журналисты мариупольского сайта 0629 выяснили, что публикация была сделана по ошибке. Не исключено, что подобные запреты могут оказаться реальностью не только в прифронтовой зоне, так как официальных документов, которые регулируют использование БПЛА в Украине пока еще нет. Но ситуация в ближайшем будущем изменится.

Не так давно Государственная авиационная служба Украины (ГАС) разработала "Концепцию регулирования направления беспилотных воздушных судов". Delo.UA разбиралось насколько своевременный этот шаг и зачем он нужен Украине.

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Рынок

Для начала следует отметить, что определение дроны (беспилотники) в первую очередь касается аппаратов, которые способны выполнять свои миссии автоматически, по заранее спланированным маршрутам. Однако предложенная Госавислужбой концепция включает в себя и дистанционно управляемые аппараты. Их количество в Украине растет очень активно.

"По данным компании DJI, ведущего производителя дронов в мире и их официального дистрибьютора на территории Украины, компании Smart Trading, в течение 2016 года было реализовано 3 172 аппарата. Данные цифры касаются только оборудования класса 1с, по предложенной госавиаслужбой классификации", — сообщил Валерий Яковенко, совладелец DroneUA.

По его словам, общее количество оборудования, подпадающего под возможное регулирование, в том числе и радиоуправляемых игрушек, исчисляется десятками тысяч единиц.

Однако точное количество аппаратов невозможно определить, так как многие из них достаточно дешевые и часто ввозятся в нашу страну неофициально.

"В Украине рынок уже является сформированным, предложение регуляции рынка является своевременным решением", — отмечает Яковенко. По его словам, в предложениях регулятора нет ничего неожиданного. Многие проекты компании столкнулись с этими вопросами более года назад, а на отдельных цивилизованных рынках подобные правила начали появляться с 2012 года.

"Несколько лет назад уже разрабатывалась концепция, которая не нашла отклика на рынке", — напоминает пресс-секретарь Госавиаслужбы Ирина Кустовская. По ее словам, использование беспилотников в Украине растет в геометрической прогрессии и цель Госавиаслужбы состоит в том, чтобы безопасно интегрировать дроны в воздушное пространство Украины.

Сейчас рынок существует в своеобразной "серой" зоне. Есть ряд государственных документов, где упоминается технология, однако четко прописанной информации, что разрешено, а что нет — не существует.

Ирина Кустовская напоминает, что подобные правила — FAR-107 — уже действуют в США с августа 2016 года. В мае текущего года европейский регулятор European Aviation Safety Agency (EASA) опубликовал проект своего документа по регулированию рынка.

В DroneUA в качестве примера приводят опыт США, Франции, Норвегии и Ирландии, где существуют удачные формулировки правил, позволяющие безопасно выполнять полеты в воздушном пространстве.

Базовые нормы

В документе ГАС предусмотрены два вида классификации беспилотных летательных аппаратов: по максимальной взлетной массе и по типам управления.

Согласно первому критерию есть четыре категории воздушных судов (ВС):

1) до 0,250 кг;

2) 0,25-20 кг;

3) 20-150 кг;

4) более 150 кг.

По второму критерию есть ручной визуальный, ручной инструментальный и автономный аппараты.

Кроме того, предполагается, что будут различать коммерческую и некоммерческую эксплуатацию.

В зависимости от класса воздушного судна (ВС) будут выдвигаться различные требования к его владельцам. Например, к самым крупным — такие же, как и к пилотируемым самолетам, а при использовании самых мелких — достаточно соблюдать правила авиационной безопасности. "Стоит отметить, что концепция предусматривает крайне лояльные условия для основной массы эксплуатантов дронов с регистрацией в режиме онлайн и очень простыми условиями для полетов", — говорит Яковенко. При этом могут быть введены определенные требования к операторам беспилотников. Например, владельцы летательных аппаратов 1 класса (от 0,25 до 20 кг) смогут эксплуатировать их только в условиях прямого визуального контакта без дополнительных устройств. Максимальная скорость не должна превышать 150 км/ч при максимальной высоте полета до 120 м и радиусе 500 м. Предлагается ввести запрет на выполнение полетов в 8-километровой зоне от периметра аэропорта, а также запретных зонах. Причем использовать беспилотный летательный аппарат (БПЛА) такого класса можно только в светлое время суток. Кроме того, введутся определения дистанционного пилота и визуального наблюдателя. Первый из них — это лицо, которое манипулирует органами управления беспилотного воздушного судна во время полета и имеет право окончательного решения, а также несет ответственность за безопасность БПЛА во время полетов. Второй — визуально наблюдает за ВС и предоставляет информацию о параметрах его полета дистанционному пилоту. По аппаратам второго класса (20-150 кг) предполагается обязательная сертификация в Госавиаслужбе, сертификация типа/требования летной пригодности и получение сертификата эксплуатанта. Валерий Яковенко отмечает, что даже в концепции, которая подлежит общественному обсуждению есть несколько спорных пунктов, касающихся использования дронов класса 1c (0,25-20 кг) с автоматическим типом управления, которые используются в коммерческой деятельности. "Нас не устраивают пункты высоты и дальности возможных полетов. Воздушное пространство Украины является ненагруженным и логично, что наш рынок может предложить операторам более лояльные условия эксплуатации, по сравнению с теми же Соединенными Штатами Америки", — поясняет совладелец DroneUA. По его словам допустимую высоту можно поднять до 300 метров. А ограничение в 500 метров заменить на "зону прямой видимости".

Антон Симанчук использует дрон для съемок авторалли и знаком с ограничениями в разных странах Евросоюза. Он отмечает, что в Польше, до последнего времени не было никаких ограничений, а во Франции нужно не просто иметь лицензию пилота и регистрационные документы на дрон, но и сообщать в соответствующие органы о времени и месте планируемого полета. Фактически — запрашивать разрешение на взлет. В Финляндии тоже действуют жесткие ограничения.

"Однако при желании полетать, мы, например, просто написали письмо в министерство транспорта и авиации Финляндии, где указали, что не имеем национальной лицензии, а наш дрон не имеет финских регистрационных документов, и при этом хотели бы поснимать с воздуха финский этап Чемпионата мира по ралли. Довольно быстро нам ответили, что мы без проблем можем снимать. Когда к нам во время гонки подходили маршалы (люди, отвечающие за безопасность), нам достаточно было показать письмо с подписью представителя Министерства и нам позволяли работать. Но в разных странах, повторюсь, требования разные", — рассказал Симанчук в комментарии Delo.UA.

Симанчук отмечает, что планируемые нововведения в Украине представляют собой типовые нормы, используемые во многих государствах — деление дронов на классы, требование по безопасности и т. д.

"Не думаю, что эти правила что-то сильно изменят. Дрон — далеко не дешевая штука и рисковать им в черте города над головами людей вменяемый человек не будет, а невменяемого правила не остановят. Кроме того, если полиция видит дрон в небе, это вовсе не значит, что видят его оператора, который может находится на огромном расстоянии", — считает он.

К тому же запретные для полетов зоны и так вписаны в прошивку дронов. В первую очередь это зоны вокруг аэропортов (речь идет о наиболее распространенных БПЛА от фирмы DJI — Симанчук). Количество мест, где БПЛА не взлетит постоянно растет. В США, например, к числу запретных зон относятся уже и многие парки. А поскольку время от времени дрон требует перепрошивки, оператор все чаще и чаще будет сталкиваться с запретом на взлет, рассказал Симанчук.

Официоз

Участники рынка с позитивом отмечают публичность в обсуждении концепции, что дает возможность повлиять на формирующиеся процессы регулирования.

В ГАС намерены до конца 2017 года внести соответствующие изменения в Воздушный кодекс Украины, заняться обсуждением и усовершенствованием Авиационных правил Украины (проекта), разработать и запустить образовательный онлайн-курс для пользователей и сайт с правилами безопасной эксплуатации БПЛА.

Также в Госавиаслужбе планируют разработать учебный курс для получения сертификата дистанционного пилота таких летательных аппаратов.

"Наиболее важно — безопасно интегрировать беспилотники в воздушное пространство Украины. Кроме того, нужно урегулировать такие понятия, как ответственность, страхование и личное пространство. Дистанционный пилот должен отвечать за то, что его дрон нанес ущерб имуществу или здоровью человека", — акцентирует Кустовская.

Количество полетов, которые выполняют операторы специализированных компаний за год, исчисляется десятками тысяч. Это заметный показатель для воздушного пространства Украины в целом. БПЛА активно используют не только в развлекательной сфере, но и, например, в сельском хозяйстве. Отечественные компании разрабатывают и сертифицируют беспилотники собственной конструкции. Так что регулирование этой сферы уже назрело. При этом следует отметить, что в компетенции ГАС — только гражданская авиация, а вот военные дроны должны получить собственные регуляторные акты.

Ведь необходима не только "возможность" летать, но и право это делать. А сейчас в законодательстве нет внятной ни разрешительной, ни запретительной позиции.