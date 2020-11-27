ЦИПБ: как информационная поддержка помогает малому и среднему бизнесу выжить в карантин

Карантин, призванный ослабить распространение COVID-19 в мире, больно ударил по всему мировому бизнесу. Но, как показывает практика, больше всего от него пострадали собственники малых и средних компаний. И если в Европе или США их хоть каким-то образом поддерживает государство, то в Украине бизнесу приходится справляться с последствиями локдауна самостоятельно, либо обращаться за помощью к общественному сектору. Отрадно, что за последние годы в Украине, благодаря поддержке международных доноров, сформировались действительно эффективные модели поддержки и обучения МСП.

Ярким примером одной из них может служить инициатива ЕС EU4Business, в рамках которой еще в 2016 году было подписано соглашение между ЕС и ЕБРР о выделении финансирования на укрепление экономики посредством консультационной, информационной, учебной и другой поддержки МСП в Украине.

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В рамках инициативы работают Центры информационной поддержки бизнеса по всей стране, которые в этом году, учитывая новые вызовы, решили укрепить свои усилия и создали общественное объединение "Сеть Центров информационной поддержки бизнеса". В таком формате объединение будет функционировать и после завершения сотрудничества с ЕБРР в рамках инициативы, начиная с января 2021 года.

"Впервые ЦИПБ объединились в сеть и создали инфраструктуру экономического развития Украины в 2016 году. Миссия нашего объединения, как и каждого ЦИПБ в отдельности — поддержка малого и среднего бизнеса. Мы хотим видеть в Украине больше состоятельного бизнеса, более устойчивого и более конкурентоспособного", — рассказал глава наблюдательного совета "Сети Центров информационной поддержки бизнеса", руководитель ЦИПБ Николаева Артем Ващиленко.

Цель Артема Ващиленко — видеть в Украине больше устойчивого бизнеса

"Наши главные задачи — помочь собственникам и менеджерам малого и среднего бизнеса установить полезные деловые контакты, создать условия для получения ими консультационных услуг, экспертизы, в том числе международной, обеспечить информацией о доступных ресурсах и технологиях. Также мы предоставляем информацию об эффективных программах и обучении", — объяснила задачи сети ее исполнительный директор, руководитель ЦИПБ Винницы Надежда Лисецкая.

Болевые точки бизнеса

Впрочем, руководство сети не скрывает, что активное распространение коронавируса, а также обстоятельства, связанные с локдауном, заставляют ЦИПБ вносить соответствующие корректировки в стратегии их развития, а также постоянно расширять задачи объединения. Ведь бизнесу нужно справляться с новыми вызовами, и он, как никогда, требует помощи.

МСП очень заинтересованы в доступе к инструментам консультирования и образовательным программам. Ведь, чтобы выжить в кризис, многим бизнесам нужно меняться, искать новые возможности. И очень часто для этого нужны новые знания.

Например, сеть ЦИПБ сейчас сконцентрировала вектор своих сервисов на образовательных программах по введению цифровых технологий, оптимизации систем управления компаниями, антикризисному маркетингу и менеджменту в ответ на карантинные ограничения и переход сотрудников на удаленный режим работы.

"К примеру, для сфер индустрии красоты и здоровья мы специально разработали отраслевую школу, которая позволила подготовить этот бизнес к выживанию в условиях карантина", — рассказал Ващиленко.

"Бизнес нуждается в конкретных решениях, расширении контактов и актуальной информации относительно улучшения бизнес-процессов и развития, поэтому мы сформировали продукты от индивидуальных консультаций до отраслевых форумов", — поделились своим опытом сотрудники Львовского ЦИПБ.

К слову, есть много интересных примеров того, как при поддержке ЦИПБ львовские предприниматели адаптировали бизнес к условиям карантина. Например, компания Grehori Textile, которая специализируется на отшивании текстиля для HoReCa (корпоративная одежда, текстиль для отелей и ресторанов) перепрофилировалась и сейчас шьет защитные костюмы и бахилы специального назначения, которые подходят, как для медицинской отрасли, так и для других.

Конечно, как и большинству отраслей, сотрудникам ЦИПБ также пришлось приспосабливаться к новым условиям. Поэтому многие свои услуги они перевели в формат онлайн и, в первую очередь, это образовательные и информационные мероприятия: тренинги, круглые столы, конференции. Но желающих воспользоваться услугами центров не стало меньше, ведь главное преимущество структур — бесплатные сервисы либо же услуги за умеренную плату.

"Кроме того, мы, как сеть и как отдельные институты по развитию предпринимательства в своих регионах, находим ресурсы (это часть нашей миссии) для уменьшения стоимости сервисов центров для наших конечных потребителей", — объяснил Артем Ващиленко.

Коммуникаторы с предпринимателями

Во время карантина перед предпринимателями остро встал вопрос коммуникации между всеми цепочками производства, логистики, финансов. В этих случаях решать оперативные вопросы существенно помогало общение бизнеса между собой, так называемый нетворкинг. Это мы изначально организовывали еще до карантина, и продолжаем делать сейчас, выступая площадкой для коммуникаций между предпринимателями", — отмечает руководитель Николаевского ЦИПБ.

В свою очередь, как отметила Надежда Лисецкая, именно то, что ЦИПБ всегда опираются на опыт и конкретные кейсы в общении с предпринимателями позволяет им качественно отличаться на фоне других организаций, которые предоставляют подобные услуги.

На что рассчитывать предпринимателям

Как отмечают в сети ЦИПБ, стратегия работы центров на 2021 год строится с учетом развития ситуации в Украине в период и после локдауна.

В частности, центры сосредоточатся на запуске флагманских продуктов, проведении постоянных онлайн-тренингов, консультаций по эффективным коммуникациям, управлению финансами, маркетингу, брендингу и построению деловой репутации.

"Каждый центр проведет не менее трех мощных и важных мероприятий для своего региона", — поделилась планами Надежда.

Также сеть ЦИПБ планирует уже в ближайшие годы расширять свое присутствие в регионах. С этой целью, руководство сети намерено приглашать и принимать в свой состав организации, которые способны оказывать бизнес-сервисы европейского уровня в рамках тех стандартов, которые за долгие годы уже наработаны в действующих ЦИПБ.