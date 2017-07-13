Как изменение климата повлияет на авиаперевозки

13 июля 2017, 21:19
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При повышении температуры в мире придется отменить часть авиарейсов, так как горячий воздух имеет меньшую плотность — таким образом уменьшается подъемная сила

Как изменение климата повлияет на авиаперевозки | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Прогнозируемый рост средней температуры в мировом масштабе может напрямую отразиться на "летучести" самолетов и стать причиной отмен до трети рейсов. В противном случае — с самолетов придется сливать топливо, снимать багаж или пассажиров.

К таким выводам пришли ученые под руководством Этана Коффеля из Колумбийского университета (США), опубликовавшие статью в междисциплинарном журнале Climatic Change.

"Результаты нашего исследования показывают, что ограничения по весу могут оказаться неожиданными издержками для авиакомпаний и ударить по авиационным перевозкам во всем мире", — считает Коффель.

Все дело в воздухе, за счет которого самолет при взлете приобретает подъемную силу. Нагреваясь, воздух расширяется и его плотность уменьшается. В более разреженном воздухе крылья создают меньшую подъемную силу.

В 2015 году ученые провели небольшое исследование. В нем они спрогнозировали, что связанные с жарой отмены рейсов в будущем могут участиться в четыре раза в таких американских аэропортах, как Денвер, Феникс, нью-йоркский Ла-Гуардия и вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана.

В новом исследовании они экстраполировали полученные выводы еще на 15 крупнейших аэропортов мира — в Европе, на Ближнем Востоке, в Китае и Азии.

По мнению ученых, если глобальное потепление продолжится с наблюдаемыми темпами, на некоторых типах самолетов в самые жаркие дни взлетный вес придется снижать на 4%.

По материалам: УНИАН
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Теги: авиация , глобальное потепление , самолет

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Как изменение климата повлияет на авиаперевозки | Транспорт | Дело
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