Как изменились цены на продукты питания в июне

В июне стоимость овощей и фруктов росла, а начиная с третьей декады июня, цены начали снижаться. Больше всего повысилась стоимость капусты + 54% и лука + 43%, картофель подорожал на 19%, морковь — на 18%, свекла — на 38%. Рост цен на свинину на 10% обусловил незначительное повышение стоимости на смежных рынках говядины (+ 4%) и курятины (+ 2%). Поскольку производство молока в мае-июне обычно является пиковым, его стоимость в прошлом месяце существенно не изменилась. Цены на бакалейную продукцию были относительно стабильными, за исключением гречки (-6%) и сахара (-1%).

В июле ожидается снижение цен на овощи и фрукты за начала нового сезона, снижение ожидается в среднем на 25-30%.

"На рынке мяса цены на свинину продолжают расти, и поддерживают стоимость смежных продуктов (говядина и курятина), поскольку потребители и перерабатывающие предприятия заменяют свинину говядиной и курятиной. Стоимость молока в июле может незначительно повыситься, операторы рынка ожидают рост цен уже в ближайшие недели, что приведет к увеличению расходов для перерабатывающих предприятий. Цены на бакалейную продукцию в июле преимущественно останутся стабильными, возможно незначительное колебание в пределах 2-4%", — рассказал Евгений Дворник, эксперт аграрных рынков Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".