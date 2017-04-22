Как изменится потребление металлопроката в мире в 2017-2018 гг.

Вчера worldsteel опубликовала "Краткосрочный прогноз" (SRO) потребления металлопроката в мире на 2017 и 2018 годы. Ожидается, что мировой спрос на сталь увеличится на 1,3% до 1535,2 млн. тонн в 2017 году, после роста на 1,0% в 2016 году. В 2018 году спрос на металлопрокат увеличится на 0,9% до 1548,5 млн. тонн.

"В 2016 году восстановление спроса на сталь было сильнее, чем ожидалось. Основным драйвером этого стал Китай. Мы полагаем, что в 2017 и 2018 годах мы увидим циклический рост спроса на сталь с продолжением восстановления в развитых странах и ускорением темпов роста в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. Мы ожидаем, что Россия и Бразилия окончательно выйдут из стагнации. Однако Китай, на долю которого приходится 45% мирового потребления, как ожидается, вернется к более низким темпам роста. Из-за этого общий темп роста останется достаточно скромным", — цитируется в сообщении Т.В. Нарендран, председатель экономического комитета worldsteel.

В worldsteel отмечают, что несмотря на улучшение глобальных экономических показателей, ряд геополитических изменений все еще вызывают обеспокоенность. В частности, это неопределенность политики США, Брексит, растущая популистская волна на текущих европейских выборах и потенциальное отступление от глобализации в пользу экономического национализма. При этом сокращаются риски от продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке и в восточной Украине.

Ключевыми секторами потребления металлопроката являются автомобилестроение и строительство. В автомобильном секторе возможен спад после продолжительного периода восстановления экономики в развитых странах, низких цен на нефть и правительственных программ стимулирования покупки автомобилей в ряде стран.

Сектор строительства и инфраструктуры, на долю которого приходится 50% мирового потребления стали, демонстрирует различные векторы в развивающихся и развитых странах. До 2008 года он был одним из основных факторов роста спроса на сталь в развивающихся странах, обусловленным урбанизацией. Похоже, что должны начаться большие инвестиции в ЕС и США.

Источник: worldsteel

Крупнейший мировой потребитель — Китай. В 2016 году здесь спрос на сталь вырос на 1,3%. Ожидается, что он будет замедляться из-за действий правительства. В 2017 году потребление может остаться на уровне прошлого года, а в 2018 году — снизиться на 2%.

Среди развитых стран в 2017-2018 гг. будут лидировать США. Однако, несмотря на восстановление цен на нефть, восстановление инвестиций в нефтегазовый сектор может быть ограничено, учитывая увеличение эффективности производителей сланца.

Восстановление ЕС укрепляется благодаря множеству позитивных событий. Ожидается, что денежно-кредитная политика в еврозоне сохранится, по крайней мере, в 2017 году. Если политическая стабильность сохраниться, то можно ожидать приток инвестиций.

Прогноз потребления металлопроката в мире в 2017-2018 гг. — worldsteel Для просмотра инфографики в полном размере кликните по картинке

Спрос на сталь в развитых странах увеличится на 0,7% в 2017 году и на 1,2% в 2018 году.

В развивающихся странах российская и бразильская экономики стабилизируются и, как ожидается, продемонстрируют умеренный рост в 2017 году. Рост в России будет продолжаться в 2018 году, поскольку структурные реформы будут более эффективными. После демонетиизационного шока индийская экономика, как ожидается, возобновит рост, хотя и с более низкими показателями. Страны АСЕАН продемонстрируют устойчивый рост в 2017-1918 годах. Однако регион остается уязвимым по отношению к колебаниям валютных курсов, связанным с повышением процентных ставок в США и повышением курса доллара.

Ожидается, что спрос на сталь в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, за исключением Китая, вырастет на 4,0% в 2017 году, а затем на 4,9% в 2018 году.