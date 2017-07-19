Как изменится рынок строительной химии в ближайшие годы — прогноз Selena Group

Один из крупнейших в мире производителей строительной химии Selena Group (штаб-квартира во Вроцлаве, Польша) заинтересован в развитии бизнеса в Украине. "Мы открыты для совместных предприятий с местными производителями", — заявил сегодня на встрече с журналистами Кшиштоф Домарецки, основатель и глава наблюдательного совета Selena FM.

В настоящее время в Украине действует только торговая компания. Согласно презентации Кшиштофа Домарецки, годовой оборот "Селена Украина" достиг максимального значения в 2014 году — более 90 млн грн. После этого произошел спад приблизительно до 50 млн грн. в 2015 году. В 2016 г. продажи украинского подразделения увеличились приблизительно до 72 млн грн. Общие чистые продажи Selena Group в мире по итогам 2016 года составили 237,8 млн евро.

На вопрос журналиста Delo.UA о прогнозе работы в Украине в 2017 году, глава набсовета группы ответил, что не может дать конкретные цифры по отдельному региону из-за ограничений со стороны Варшавской фондовой биржи (акции компании котируются). Однако сказал, что это будет существенный рост — более 20-30%.

В целом отечественный рынок строительной химии может вернуться к показателям 2014-2015 гг. за один-два года. При условии сохранения стабильной социально-политической ситуации. В Selena Group позитивно отмечают динамику внедрения европейских строительных норм в Украине. А также большие перспективы улучшения энергоэффективности экономики страны.

Кшиштоф Станчик, директор по восточному региону, в беседе с журналистом Delo.UA отметил, что в Украине, также как и в мире, компания входит топ-3 крупнейших участников рынка. Кроме того, несмотря на кризис 2014-2015 годов Selena Group осталась на украинском рынке, а не покинула его, как это сделали некоторые другие производители.

Кшиштоф Домарецки, говоря о перспективах рынка строительной химии, отметил, что в ближайшие 25 лет будет активно расти потребление пены-клея, которым можно заменить цементные растворы во многих строительных работах, например при утеплении фасадов домов.

Selena Group является мировым производителем и дистрибьютором строительной химии. Входит в ТОП-3 производителей полиуретановой пены в мире. Ассортимент Группы включает пены, герметики, клеи, гидроизоляционные материалы, системы изоляции, крепления и дополнительные продукты. В состав Группы входят 30 компаний в 17 странах. Производственные предприятия Группы расположены в Польше, Бразилии, Италии, Южной Корее, Китае, Румынии, Турции, Испании и Казахстане.

В апреле 2008 года акции Selena FM SA, холдинговой компании Группы, были допущены к торгам на Варшавской фондовой бирже.