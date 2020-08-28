Как "Киевстар" ищет новые лица среди бывших сотрудников. И не только своих

Компания убивает сразу несколько зайцев: решает кадровую проблему в условиях демографического кризиса и оттока квалифицированной рабочей силы за рубеж, возвращает людям уверенность в себе и возможность профессиональной реализации независимо от возраста. "Киевстар" подает пример того, как мотивированный сотрудник, готовый к переменам и обучению, может стать для компании настоящей находкой.

В Украине проекты, подобные Kyivstar Returnship, только начинают появляться, хотя в мире они популярны уже давно. Старение населения, снижение рождаемости и трудовая миграция вынудили работодателей пересмотреть свое отношение к опытным сотрудникам, в том числе и перешагнувшим критический, по мнению некоторых работодателей, рубеж 45+.

В рамках Kyivstar Returnship люди, которые хотят вернуться в компанию, получают возможность наверстать упущенные знания или освоить новую профессиональную ступень. Сделать это они могут в течение четырех месяцев — именно столько длится оплачиваемая стажировка, которая предусматривает полноценный рабочий день и официальное трудоустройство.

"Мы ценим людей разных возрастов со своим опытом и стремимся увидеть потенциал каждого человека. Kyivstar Returnship — это ценный опыт для тех, кто готов вернуться на работу и вновь почувствовать свои силы и уверенность на рынке труда", — отмечают в компании.

Как говорят в "Киевстар", 80% стажеров программы Returnship 2020 удалось найти благодаря личным рекомендациям сотрудников, ведь в открытых источниках информации о людях, которые хотят вернуться в профессию, мало. Причина — утрата ими уверенности и нежелание откликаться на вакансии.

"По образованию я экономист, вся моя профессиональная жизнь была связана с финансами и бухгалтерией. Карьеру строила в частном секторе, а несколько лет назад решила сделать небольшую паузу и была уверена, что смогу легко вернуться. Но все оказалось не так: отдыхать быстро надоело, а зрелый возраст мешал найти новую работу", — рассказывает Галина Степура, стажер Returnship 2020 в PR-департаменте "Киевстар".

О проекте Kyivstar Returnship она узнала благодаря фонду "Життєлюб", который помогает трудоустраиваться людям в возрасте 50+. Когда волонтеры разослали резюме Галины, она даже не надеялась на отклик такой большой компании, как "Киевстар".

80% стажеров программы Returnship 2020 удалось найти благодаря личным рекомендациям сотрудников

"Собеседование прошло профессионально и несколько необычно. Чувствовать себя уверенно помогло осознание того, что ко мне относятся с пониманием, ведь меня пригласили работать над проектом "Смартфон для родителей", предназначенный как раз для таких, как я. Не было прессинга стандартными вопросами об опыте, мы фокусировались не на прошлом, а на будущем. Приятно удивило, насколько прозрачно и подробно мне рассказали о компании, департаменте, условиях работы, которую будет выполнять выбранный кандидат. Важным было и то, что мне четко сказали, в течение какого времени я получу ответ", — делится впечатлениями Галина.

Так она попала в число первых девяти "возвращенцев", которые в рамках программы стажировки в 2019 году работали и учились в HR- и PR-отделах, бухгалтерии, технической дирекции и других подразделениях. Под руководством кураторов они решали реальные задачи и трудились над проектами наравне с сотрудниками компании. Параллельно адаптировались к новым технологиям, корпоративной культуре и рабочей атмосфере.

Чтобы стажерам было проще освоиться на новом месте, за каждым из них закрепляется сотрудник, который проводит экскурсию по офису, знакомит с коллективом, делится информацией относительно организационных вопросов, например, как оформить зарплатную карточку или где пообедать.

"В департаменте PR я отвечала за сбор и систематизацию отзывов о работе компании во всех источниках, а также помогала с проектом "Смартфон для родителей". Для этого научилась пользоваться специальными программами и ресурсами. В будущем я хотела бы продолжить развитие в профессии и научиться организовывать мероприятия", — рассказывает Галина Степура.

Тем, кто не может найти интересную работу из-за возраста, она советует обратить внимание на новые отрасли. Нужно быть готовым к быстрым изменениям в своей профессии и одновременно смотреть на другие направления, близкие и не очень. Стать участником программы никогда не поздно. В августе "Киевстар" откроет набор на Returnship 2020. И хотя стажировка сама по себе трудоустройства не гарантирует, такая возможность не исключается. Сейчас шесть из девяти стажеров стали сотрудниками компании. Кроме того, опыт, полученный в крупной международной компании, станет существенным преимуществом при поиске новой работы для тех, кто будет искать ее вне "Киевстар". Тем же, кто после стажировки останется в компании, можно будет сказать: "С возвращением".