Как начать экспортный бизнес и не прогореть: советы эксперта ZAMMLER

При выходе на международный рынок экспортеры могут столкнуться со многими подводными камнями в процессе организации работы. О том, какие моменты стоит учесть, чтобы не прогореть в самом начале, в ходе своего выступления на GET Business Festival 28 февраля рассказала эксперт по международной логистике группы компаний ZAMMLER Катерина Бобошко.

"Основное, что нужно учесть при выходе на международный рынок — это большая работа, это стратегия. Это не просто купил товар и отправил его. Необходимо проанализировать каждый этап логистической цепочки и постараться продумать всю схему изначально", — объяснила она.

Маркетинговый анализ рынка и спроса — это первый и обязательный шаг. По словам Бобошко, для этого можно использовать как ресурсы собственной компании, так и привлекать специалистов извне. После определения рынка сбыта для товара необходимо изучить портрет клиента/покупателя и определить, кем он является.

"Неправильно выбранные рынок сбыта и покупатель могут грозить провалом в экспорте вашей продукции на начальном его этапе", — отметила она.

Следующий шаг — подписание контракта купли-продажи, с учетом правил INCOTERMS (новая редакция 2020), регулирующих работу покупателя и продавца. Важно правильно распределить, кто за что отвечает и какие риски берет на себя каждая сторона. Оптимальное условие для экспортера — EXW (Ex Works / Франко завод), при нем все затраты по доставке, оформлению и все риски ложатся на получателя. Важный момент, который нужно учесть при подписании контракта, — это то, каким видом транспорта и на каких условиях будет перевозиться товар, рассказала Бобошко.

После подписания контракта необходимо определиться с логистическим провайдером. По словам Бобошко, это одна из основных задач, поскольку логистика составляет 80% успехов всего экспортного процесса. Можно использовать услуги курьерской службы для небольших грузов или, если их стоимость не превышает 100 евро, собственный транспорт или услуги транспортных компаний.

Катерина Бобошко на GET Business Festival рассказала, как не прогореть, начиная экспорт на международный рынок. Фото: Delo.ua

Выбор типа отправок зависит от стоимости товара, его характеристик, объема заказанной продукции, направления, технических возможностей компании и так далее. При этом в договоре на перевозку очень важно прописать ответственность сторон.

"Существует три вида ответственности за груз: ответственность перевозчика, ответственность логистического провайдера и дополнительное страхование. Все логистические провайдеры обязаны застраховать свою ответственность и она строго лимитирована. Проверьте, покрывает ли она убытки, связанные с потерей/повреждением вашего груза. Если нет, страхуйте дополнительно", — отметила Катерина Бобошко.

Когда выбранный вами перевозчик/логистический провайдер подписывает в договоре полную материальную ответственность за груз, задумайтесь, а не до первого ли это случая! Выбирайте надёжного партнера, который отвечает за свои слова и действия.

"После того, как вы определились с клиентом, подписали контракт, определились с логистическим провайдером и схемой работы логистики, вы должны отправить тестовую поставку, — говорит эксперт по международной логистике группы компаний ZAMMLER.

Это должна быть небольшая партия груза, на которой можно будет проверить правильность выбора логистической цепочки и сделать работу над ошибками. Катерина отметила, что никогда не стоит экономить на логистике. "Любая экономия должна быть оправдана. Тем более, если вы планируете долгосрочную, перспективную работу с вашим клиентом, и уже пройден длинный путь к достижению поставленной цели! Все должно быть слаженно, как часы. Если одна из шестеренок не сработает из-за того, что вы где-то решили сэкономить, то можно прогореть еще в самом начале пути", — подчеркнула Бобошко.

Напомним, что на GET Business Festival — крупнейшем деловом форуме Украины — успешные предприниматели поделились с участниками своим опытом и ценными советами в сфере digital, маркетинга, HR, финансов и пиара. О чем говорили — читайте по ссылке.