Бизнес 7 минут назад

Как наладить производство кофейных стелек для обуви из одноразовых стаканчиков

Украинский стартап 7-gram.com меняет мир, перерабатывая отходы кафе в стельки с ароматом кофе

Как наладить производство кофейных стелек для обуви из одноразовых стаканчиков Как наладить производство кофейных стелек для обуви из одноразовых стаканчиков
PR-материал

Одноразовый бумажный стаканчик состоит из первичной целлюлозы (а это — причина уничтожения лесов) и покрыт пластиковой пленкой, которая превращается в микропластик, загрязняя моря и океаны. Оборот одноразовых бумажных стаканчиков в этом году превысит сто миллиардов (100 000 000 000) единиц. Этого достаточно, чтобы 250 раз обернуть Землю; масштаб проблемы становится действительно планетарным. Сегодня перерабатывается лишь 4% стаканчиков. Все остальные загрязняют окружающую среду.

В крупных городах работает большое количество кафе, которые не только держат нас в тонусе в течение дня, но и оставляют за собой большой объем опасного мусора. Именно здесь нашел возможность для сознательного бизнеса украинский стартап 7gram.

Кратко и по делу в Telegram

Игорь Папкович, СЕО 7gram: "Мы разработали способ переработки бумажных стаканчиков с кофейными остатками. Уникальная запатентованная технология позволяет нам производить в день 500 кг композита из 250 кг стаканов и кофейного жмыха соответственно. А из самого композита мы делаем стельки с ароматом кофе. Они обладают влагопоглощающим противогрибковым и антибактериальным эффектом, который достигается благодаря свойствам конопляной ткани и композита 7Gram."

Но главная черта украинского стартапа в том, что они не просто перерабатывают отходы, делая из них полезный товар, а в оздоровлении городов посредством строительства эко-системы, где кафе по всему городу передают свой мусор на переработку, а 7gram насыщает рынок на 100% натуральными изделиями: домашними тапочками, освежителями воздуха, подставками, плечиками для одежды и пр.

7Gram.com — пример сознательного бизнеса нового поколения, где в основе продукции заложена экологическая философия и забота о планете.

Основатели проекта надеются, что их разработка заинтересует мировых производителей обуви, военных, а также сети кофеен, поддерживающих устойчивое развитие.

Первыми заказчиками 7gram уже стали компании Intertop, сеть OKKO и другие.

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