Как настроить Android-смартфон для пожилого человека

Возраст не помеха в освоении девайсов. Нужно только помочь пожилому пользователю разобраться в системе, сделать ее комфортнее и проще для него.

Как правильно настроить телефон для пожилого человека, читайте в нашем материале.

Увеличиваем размер текста

Чтобы пожилому человеку легче было разглядеть значки и подписи к ним, необходимо в первую очередь увеличить размер текста в системе. В каждом смартфоне это делается по-разному, мы для примера возьмем самые популярные сегодня телефоны Xiaomi под управлением фирменной оболочки MIUI, где размеры иконок и текста меняются по следующему алгоритму:

переходим в общие настройки смартфона; открываем меню "Экран"; находим пункт "Размер текста"; выставляем комфортные уровень и сохраняем изменения.

Проводите манипуляции вместе с владельцем смартфона, чтобы попутно выяснять, какой размер шрифта подходит лучше всего. После изменений в интерфейсе системы символы станут больше, а навигация удобнее.

Отключаем лишние приложения

Обычно смартфон на андроиде прямо с завода перегружен различными приложениями, играми, утилитами и вспомогательным софтом. У каждого производителя есть определенные договоренности с сервисами, и уже при первом включении в систему появляются сторонние приложения.

Большую часть из них можно удалить без вреда смартфону. Сделать это можно следующим способом:

в настройках находим пункт "Приложения";

переходим в подраздел "Управление приложениями";

в списке ищем приложение, которое хотим удалить, и открываем его карточку;

на детальной странице есть кнопка "Удалить", полностью стирающая приложение из системы.

Но, к сожалению, описанным способом удаляются не все приложения. На некотором софте стоит блокировка, которую придется обойти: в карточке приложения вместо кнопки "Удалить" нажимаем "Отключить". После этого значок пропадет с главного экрана, а приложение перестанет отправлять системные уведомления.

Для более опытных пользователей Android есть системные утилиты, с помощью которых можно получить рут-права на управление устройством и удалить абсолютно любой софт. Но тут нужно быть осторожным и случайно не задеть системную папку или файл.

Настраиваем контакты

Потратьте немного времени и хорошо оформите контакты в телефонной книге. Обязательно нужно установить фото, чтобы пожилой человек мог без дополнительных усилий определить, правильно ли он набрал номер и кто ему звонит. Также можно установить разные рингтоны на людей, которые чаще всего будут звонить. Это поможет на слух определять, от кого поступил вызов, и сэкономит время приема звонка.

В преклонном возрасте люди неохотно знакомятся с новыми технологиями. Поэтому им нужно максимально помочь в освоении важных элементов меню смартфона и рассказать, как выйти из любой папки или меню, в которое он по ошибке зайдет.