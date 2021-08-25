Как настроить Android-смартфон для пожилого человека

Возраст не помеха в освоении девайсов. Нужно только помочь пожилому пользователю разобраться в системе, сделать ее комфортнее и проще для него.
Как правильно настроить телефон для пожилого человека, читайте в нашем материале.
Увеличиваем размер текста
Чтобы пожилому человеку легче было разглядеть значки и подписи к ним, необходимо в первую очередь увеличить размер текста в системе. В каждом смартфоне это делается по-разному, мы для примера возьмем самые популярные сегодня телефоны Xiaomi под управлением фирменной оболочки MIUI, где размеры иконок и текста меняются по следующему алгоритму:
- переходим в общие настройки смартфона;
- открываем меню "Экран";
- находим пункт "Размер текста";
- выставляем комфортные уровень и сохраняем изменения.
Проводите манипуляции вместе с владельцем смартфона, чтобы попутно выяснять, какой размер шрифта подходит лучше всего. После изменений в интерфейсе системы символы станут больше, а навигация удобнее.
Отключаем лишние приложения
Обычно смартфон на андроиде прямо с завода перегружен различными приложениями, играми, утилитами и вспомогательным софтом. У каждого производителя есть определенные договоренности с сервисами, и уже при первом включении в систему появляются сторонние приложения.
Большую часть из них можно удалить без вреда смартфону. Сделать это можно следующим способом:
- в настройках находим пункт "Приложения";
- переходим в подраздел "Управление приложениями";
- в списке ищем приложение, которое хотим удалить, и открываем его карточку;
- на детальной странице есть кнопка "Удалить", полностью стирающая приложение из системы.
Но, к сожалению, описанным способом удаляются не все приложения. На некотором софте стоит блокировка, которую придется обойти: в карточке приложения вместо кнопки "Удалить" нажимаем "Отключить". После этого значок пропадет с главного экрана, а приложение перестанет отправлять системные уведомления.
Для более опытных пользователей Android есть системные утилиты, с помощью которых можно получить рут-права на управление устройством и удалить абсолютно любой софт. Но тут нужно быть осторожным и случайно не задеть системную папку или файл.
Настраиваем контакты
Потратьте немного времени и хорошо оформите контакты в телефонной книге. Обязательно нужно установить фото, чтобы пожилой человек мог без дополнительных усилий определить, правильно ли он набрал номер и кто ему звонит. Также можно установить разные рингтоны на людей, которые чаще всего будут звонить. Это поможет на слух определять, от кого поступил вызов, и сэкономит время приема звонка.
В преклонном возрасте люди неохотно знакомятся с новыми технологиями. Поэтому им нужно максимально помочь в освоении важных элементов меню смартфона и рассказать, как выйти из любой папки или меню, в которое он по ошибке зайдет.