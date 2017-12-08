Как новая рента на добычу газа привлечет в отрасль деньги

Битва за ренту становится рутиной бюджетного процесса: в прошлом году депутаты наконец снизили ренту для нефтедобытчиков до довоенного уровня и согласовали с Министерством финансов расщепление ренты на добычу углеводородов.

С 1 января 2018 года 95% ренты пойдет в госбюджет, 5% — в местные бюджеты.

В бюджетное голосование на 2018 год депутатам удалось протянуть поправку в Налоговый Кодекс: для новых скважин рента на добычу природного газа снижена — до 12% (для скважин глубиной до 5000 м) и до 6% (для скважин глубже 5000 м). С учетом того, что каждый новый год приносил новые ставки ренты, депутаты закрепили эти значения для таких проектов до 2023 года.

Несмотря на то, что снижение ставок депутат Ольга Белькова предложила через правки к законопроекту о поправках к Налоговому кодексу, идея понижения ренты далеко не нова и встречала горячую поддержку в добывающем секторе. В государственной "Укргазвыдобування" считают, что снижение ставки ренты к среднеевропейскому уровню должно повысить инвестиционную привлекательность сектора добычи газа в Украине и в перспективе привлечь иностранные инвестиции.

"Для "Укргазвыдобування" это позволит по-новому оценить возможность разработки отдельных участков, поскольку при существующей ставке разработка таких участков является экономически нецелесообразной", — объяснили в УГВ.

С госкомпанией согласен и исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах, называя правки в Налоговый Кодекс шагом навстречу крупным инвестициям в отечественную газодобывающую отрасль. По оценке Ассоциации, благодаря снижению ренты, инвестиции в отрасль за три года могут превысить $5 млрд.

В поправках также наконец урегулирована ситуация с налогообложением газового конденсата: ставки ренты уравняли со ставками на добычу нефти с 1 января 2019 года. Но одна из депутатов-лоббистов нефтегазовой отрасли Ольга Белькова считает критично важным уравнять ставки уже с 2018 году, ведь эта нелогичность влияет на решения инвестировать в отрасль.

Сейчас ставки ренты на добычу нефти в Украине 29% для скважин глубиной до 5000 м и 14% для скважин глубже 5000 м. А ставки на добычу газового конденсата почти в два раза выше: 21% и 49%.

Еще один важный момент — Верховная Рада определилась с налогообложением добычи ископаемых в договорах о разделе продукции. Этот вид договоров в Украине пока не прижился.

Гораздо более популярным был договор о совместной деятельности: частная компания заключает договор с государственной, добывает ископаемые на государственном участке и делится с госкомпанией выручкой от продажи товара. Как оказалось, нечестные партнеры использовали этот метод для продажи газа на фиктивных аукционах по заниженной цене.

В договорах о разделе продукции другой принцип работы: частной компании предлагается очень низкая ставка — 2% для добычи нефти и 1,25% для добычи природного газа, а государство получает 50-70% добытых ископаемых.