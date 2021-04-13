Как обустроить ванную комнату, не выходя из дома?

В среднем современный человек проводит в ванной комнате около часа ежедневно. Поэтому вполне понятно стремление сделать это место не только функциональным, но и красивым.

Сейчас на украинском рынке представлено огромное количество аксессуаров, мебели, техники и прочих устройств для ванной комнаты на любой вкус. Но зачастую покупателю приходится выбирать между стильным дизайном и собственной безопасностью. К примеру, из-за некачественного, но ультрамодного блестящего покрытия ванной можно поскользнуться и получить травму.

Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно всегда смотреть на сертификацию продуктов и выбирать только проверенные надежные бренды. Онлайн магазин сантехники — это именно то место, где можно купить качественные товары для ванной комнаты. Здесь представлены лучшие мировые бренды, такие как:

GROHE ;

HANSGROHE ;

ROCA ;

KOLO ;

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IMPRESE ;

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К каждому товару прилагается полный пакет документации и официальная гарантия. В магазине с широчайшим ассортиментом можно найти товары для ванны разных функциональных предназначений, ценовых категорий и даже цветов. "Сантехсвит" регулярно отслеживают рынок сантехнических товаров, чтобы заполучить себе лучшие новинки.

Здесь есть гидромассажные ванные, душевые кабины, акриловые ванны, чугунные ванны, керамика, смесители, мебель для ванной комнаты, полотенцесушители, аксессуары для ванной, инсталляции, сифоны, черная сантехника, мойки для кухни, гидромассажные кабинки и многое другое.

Несмотря на огромное разнообразие товаров, на сайте легко найти нужную категорию благодаря фильтрам и простому интерфейсу. В качестве бонуса здесь же можно найти полезные статьи от профессионалов, о том, как правильно выбрать технику. Если этой информации окажется недостаточно, то специалисты с "Сантехсвит" готовы проконсультировать клиента по телефону и помочь найти идеальный вариант под индивидуальные предпочтения покупателя.

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