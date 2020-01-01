Как собственнику компании мне импонирует в Volvo надежность, безопасность и комфорт. Volvo XC90 — это автомобиль, который помогает решать ваши задачи. У каждого авто должна быть харизма. Он должен быть комфортным, с хорошей проходимостью, достаточно смелым внешним видом, быстрым и безопасным, технологичным, со всевозможными функциями: подогревом, вентиляцией, панорамой, проекцией и т. д. И все это есть у Volvo ХС90. А фары — вообще что-то невероятное. Это не просто линза, которая светит вперед, а сложное устройство: фары подсвечивают мертвые и боковые зоны. Меню очень насыщенное, много разных функций. Даже если на наших дорогах не везде четко видна разметка, автомобиль ее распознает. Когда вы едете не по полосе, особенно между городами, она подруливает, возвращает вас обратно в полосу. Также предупреждает о том, что вы очень быстро приближаетесь к впереди идущему автомобилю или к какой-то преграде.

С функцией внедорожника автомобиль справился на отлично. В моем парке уже были внедорожники других марок, на которых я не решался ехать по бездорожью, но Volvo XC90 может не только удержаться на дороге в гололед, но и абсолютно спокойно преодолеть неудобные для других авто участки дороги.

Компания Volvo Cars идет по правильному пути. Она одной первых создала классные седаны, внедорожники. В 2016 году, когда Volvo изменила дизайн, автомобили стали достаточно интересными как для любителей спортивного стиля, так и для ценителей престижа. Знаю многих бизнесменов, которые могут себе позволить любые марки автомобилей, но они выбирают Volvo.