Он должен соответствовать вашей личности и вашему бизнесу. Любая мелочь в нем имеет значение. Volvo XC90 вышел на новый уровень партнерства человека и внедорожника.
Все больше поклонников Volvo среди бизнес-аудитории, каждый относится по-своему к скандинавскому бренду и имеет собственные причины, чтобы оставаться ему верным. Мы встретились с тремя владельцами Volvo XC90, чтобы узнать: что же их так “зацепило” в бренде?
Когда у них спрашивали, что же думают о Volvo, отвечали «высокое качество», «невероятная безопасность» и «экономичность». Шведский производитель уже давно является лидером отрасли по этим характеристикам. Человеческая жизнь и безопасность, плюс качество обслуживания — вот основа всего, что делает Volvo.
Революцию в сегменте внедорожников еще в 2002 году произвел первый Volvo XC90 — универсальность и системы безопасности закрепили мировой успех автомобиля. Volvo XC90 предлагается с дизельными или бензиновыми моторами, а также с гибридной силовой установкой, которая может работать без вредных выбросов. Это особенно важно в мегаполисах, где большая сосредоточенность бизнеса и его сотрудников. Чистый воздух — еще одно преимущество гибрида. На украинском рынке топовый внедорожник представлен в трех версиях: популярный Momentum, спортивный R-Design и роскошный Inscription.
С новыми прогрессивными технологиями 2020 года, Volvo XC90 обладает редким сочетанием сдержанности, комфорта и стиля большого премиального внедорожника. И, что самое важное — с ним даже бизнес владельца развивается быстрее!
Человек, желающий добиться успеха в жизни, никогда не стоит на месте. Нужно постоянно самосовершенствоваться, учиться, быть уверенным в себе. Я профессионально занимаюсь плаванием, участвую в различных соревнованиях, освоил вейкбординг, кайтсерфинг, катаюсь на лыжах. Чтобы все успевать, необходимо средство комфортного и безопасного передвижения из одной точки в другую.
Всегда хотел попробовать Volvo, хотя это не первый мой автомобиль. Сейчас в моем автопарке гибридный внедорожник XC90 Inscription T8 2.0 мощностью 390 л. с. 2016 года. За счет гибрида, как для такого большого автомобиля — расход топлива меньше 10л.
Всегда хотел попробовать Volvo, хотя это не первый мой автомобиль. Сейчас в моем автопарке гибридный внедорожник XC90 Inscription T8 2.0 мощностью 390 л. с. 2016 года. За счет гибрида, как для такого большого автомобиля — расход топлива меньше 10 л.Владимир Воропай
Как собственнику компании мне импонирует в Volvo надежность, безопасность и комфорт. Volvo XC90 — это автомобиль, который помогает решать ваши задачи. У каждого авто должна быть харизма. Он должен быть комфортным, с хорошей проходимостью, достаточно смелым внешним видом, быстрым и безопасным, технологичным, со всевозможными функциями: подогревом, вентиляцией, панорамой, проекцией и т. д. И все это есть у Volvo ХС90. А фары — вообще что-то невероятное. Это не просто линза, которая светит вперед, а сложное устройство: фары подсвечивают мертвые и боковые зоны. Меню очень насыщенное, много разных функций. Даже если на наших дорогах не везде четко видна разметка, автомобиль ее распознает. Когда вы едете не по полосе, особенно между городами, она подруливает, возвращает вас обратно в полосу. Также предупреждает о том, что вы очень быстро приближаетесь к впереди идущему автомобилю или к какой-то преграде.
С функцией внедорожника автомобиль справился на отлично. В моем парке уже были внедорожники других марок, на которых я не решался ехать по бездорожью, но Volvo XC90 может не только удержаться на дороге в гололед, но и абсолютно спокойно преодолеть неудобные для других авто участки дороги.
Компания Volvo Cars идет по правильному пути. Она одной первых создала классные седаны, внедорожники. В 2016 году, когда Volvo изменила дизайн, автомобили стали достаточно интересными как для любителей спортивного стиля, так и для ценителей престижа. Знаю многих бизнесменов, которые могут себе позволить любые марки автомобилей, но они выбирают Volvo.
Экстерьер внедорожника Volvo XC90 — это мощь, выраженная в уверенном силуэте и лаконичных линиях. Почему его выбирают бизнесмены? В первую очередь, из-за характера: он сочетает стремление постоянного движения вперед и аристократического величия, свойственного победителям. Спортивные элементы и детали, подчеркивающие принадлежность модели к премиум-классу, делают автомобиль узнаваемым на дороге и приметным на парковке во время бизнес-встреч. Ведь любые первые встречи начинаются с внешней оценки персоны и ее автомобиля.
Есть автомобили, красота которых лишает вас дара речи. Volvo XC90 именно такой. Классическая форма фар «молот Тора» и расширенная радиаторная решетка олицетворяют скрытую мощь под капотом. Глядя на обтекаемые крылья, кажется, что Volvo в любой момент готов вырваться вперед к неизведанным горизонтам. С таким авто хочется жить, покорять, строить бизнес и знать: завтра закончится встреча, и дома будешь ровно к положенному времени на ужин. Ведь ты — на самом безопасном автомобиле в мире.
Сев за руль, вы ощутите единство с XC90, ведь автомобиль создан для вас и живет в аналогично быстром ритме. Когда вы, устав после тяжелого рабочего дня, едете поздно вечером домой — сосредоточиться на дороге помогут прогрессивные технологии автомобиля.
В конструкцию новой модели разработчики интегрировали интеллектуальные системы, обеспечивающие интуитивное управление. Они учитывают каждый фактор, влияющий на вождение: если электроника распознает автомобиль, едущий слишком близко к заднему бамперу внедорожника — она туже подтягивает ремни безопасности и начинает моргать фонарями. Это прямой намек, что дистанцию стоит увеличить.
После ряда деловых переговоров жизненная энергия стремится к отметке 0, зная это — производитель наделил XC90 системой автоматического торможения City Safety. С помощью камер и датчиков авто видит другие автомобили, пешеходов и велосипедистов, оценивает риск столкновения. Приметно, что по сравнению с другими брендами с похожей технологией — Volvo не просто предупреждает водителя, а сам тормозит при необходимости.
Есть и активная система полуавтономного автопилота Pilot Assist. Она позволяют вашему Volvo автоматически поддерживать безопасную дистанцию до впереди едущего в той же полосе автомобиля, а также помогает вам удерживать автомобиль в рамках своей полосы с помощью легких подруливаний. Именно такие дополнительные технологии играют ведущую роль в выборе авто мировыми игроками бизнеса — им как никому известны случаи, когда нужно освободить голову в конце дня и довериться автомобилю, насколько это возможно. Мысли могут летать вокруг инвестиций, проектов, нового этапа развития — в это время Volvo поддержит ровное движение на дороге.
С 2004 года я директор украинского представительства Getty Images, мирового лидера по созданию и распространению всех видов цифрового контента. Главные правила, которыми руководствуюсь в бизнесе и жизни, — честность, надежность, экологичность и безопасность. Бренд Volvo ассоциируется у меня с безопасностью, возведенной в абсолют, надежностью, креативностью, динамикой, крутым европейским стильным дизайном.
Мне очень импонирует философия бренда: Volvo дарит свободу, динамику, радость от соприкосновения с красотой и продуманностью дизайнерских решений. Легкость в управлении делает поездки на любые расстояния по-настоящему комфортными. При выборе автомобиля безопасность имела ключевое значение, учитывая качество украинских дорог и количество аварий, а также статус нашей семьи активных путешественников, мы много ездим по Украине и за границу.
Мне очень импонирует философия бренда: Volvo дарит свободу, динамику, радость от соприкосновения с красотой и продуманностью дизайнерских решений. Легкость в управлении делает поездки на любые расстояния по-настоящему комфортными.Оксана Антонова
Мы с мужем искали надежный автомобиль для длительных поездок, с экономичным расходом топлива (желательно дизель, и «без азиатчины» в дизайне). Как раз вышел новый Volvo XC60, который показался нам образцом инноваций и классного дизайна по сравнению с другими брендами в том же ценовом сегменте.
В процессе выбора, сравнения характеристик остановились на XC90. Увидела и осознала: это то авто, которое я искала. Отличная комплектация, полный комплект безопасности входил даже в базовое оснащение, очень стильный дизайн как внутри, так и снаружи. До Volvo у нас были автомобили преимущественно классических цветов — темно-синий, серый, черный, поэтому хотели другой цвет, у линейки Volvo было несколько понравившихся цветов, но когда увидели синий - выбор стал очевиден, у Volvo XC90 правильный синий.
Впервые оказавшись за рулем XC90, я подумала, что нахожусь в космическом корабле. Автомобиль умный и современный, все продумано до таких мелочей, о которых я раньше и не знала. Он сразу подошел мне по стилю вождения: я осторожный водитель, и к авто отношусь как живому существу, поэтому вся боль нашего бездорожья отзывается в сердце.
За три года эксплуатации автомобиля ни разу не было ситуации, когда можно было бы сказать, что здесь что-то не доработано, Volvo XC90 стоит каждого потраченного доллара, это правильная инвестиция. Я, как человек, привыкший рационально распоряжаться деньгами - стараюсь делать продуманные инвестиции и в жизни.
Кроме умно вложенных средств, выбор Volvo XC90 — это также демонстрация хорошего вкуса, проявление заботы о себе и своей семье. Что может давать большую уверенность за рулем, чем осознание безопасности на дороге?
Volvo XC90 уже установил высокую планку. Приобретая этот внедорожник, вы получаете не только средство передвижения, но и фактор соответствия вашей личности. Автомобиль становится воплощением вашего характера, предпочтений и ценностей. Зная, что рядом с вами владелец Volvo, по одному только автомобилю вы уже минимум на 30% знаете его жизненную позицию: честность в ведении бизнеса (вспомните, как Volvo честно заявил, что готов к непопулярным решениям, если это спасет миллион жизней), скрытая роскошь (у Volvo топовые технологии, но владелец, как и его бренд - точно не будет дискутировать о своем статусе), забота об экологии - скорее всего владелец точно знает о шагах компании Volvo Cars по уменьшению вредных выбросов, и сам придерживается этой философии). Вероятно, бренд многое скажет о своем владельце - здесь, как и в бизнесе, нужно уметь читать между строк.
В своей карьере я прошел путь от менеджера по продажам до директора в этой сфере, с 2007 года являюсь собственником компании. В своей работе я нацелен на долгосрочные партнерские отношения. Считаю, что и Volvo делает все, чтобы клиенты оставались верны марке на протяжении длительного времени и выбирали модели одного бренда.
К бренду Volvo я пришел еще в юности и способствовало этому два фактора. Первый – сюжет по телевизору, еще в советские времена, про супер безопасные автомобили Volvo: автомобиль сбрасывали с большой высоты вниз и демонстрировали минимальные повреждения геометрии кабины. Второй – где-то в 1992 году я видел, как в Киеве, на улице Фрунзе по трамвайным рельсам ехала современная в то время модель Volvo. Колеса прыгали по ямам, а кузов при этом сохранял ровное положение. Именно тогда я и решил – вот такой автомобиль я себе хочу.
Тема безопасности – это традиционный “козырь” Volvo, сыгравший важную роль при выборе автомобиля. Я могу вспомнить несколько инцидентов с участием автомобилей Volvo, и марка себя зарекомендовала с самой лучшей стороны.Дмитрий Моисеев
Автомобиль Volvo ассоциируется у меня со Швецией, с ее природой и характером шведов. Мне импонирует философия бренда Volvo – комфорт, спокойствие, безопасность, продуманный до мелочей интерьер. Каждый элемент имеет практическое назначение и находится на своем месте. Автомобиль способствует спокойному и плавному стилю вождения. В то же время позволяет торопиться при необходимости. Думаю, что именно поэтому Volvo привлекает все больше активных деловых людей.
Тема безопасности – это традиционный “козырь” Volvo, сыгравший важную роль при выборе автомобиля. Я могу вспомнить несколько инцидентов с участием автомобилей Volvo, и марка себя зарекомендовала с самой лучшей стороны.
Также восхищаюсь технологическими достижениями бренда, они придают чувство защищенности во время езды. Хотелось бы добавить еще и полноценный “автопилот”. Насколько я знаю, сейчас он у Volvo в стадии доработки.
Volvo XC90 стал универсальным местом для встреч и отдыха, деловых переговоров. Минималистичный дизайн способствует сосредоточенности во время онлайн-совещаний за рулем, не отвлекая внимание разными мелочами. Качественные материалы и даже запах — все это передает роскошь. В интерьере Volvo XC90 мягкая кожа и дерево гармонично сочетаются с деталями ручной работы (например, швы на кожаной отделке руля, которые выполняются вручную). Материалы тщательно отбираются и тестируются, чтобы обеспечить долговечность эксплуатации. Для владельца Volvo роскошь - это не столько статус, сколько комфорт. Ведь в комфортной атмосфере тебе легче принимать решения, сосредоточившись на реально важных задачах. Стандартные комфортные сиденья с регулируемыми боковыми валиками, удлинитель сиденья, поясничная опора и регулируемые по высоте подголовники - важные аспекты для поддержания здорового тонуса организма. Можно сохранить три предпочтительные настройки, а сиденья опционально оборудовать функциями вентиляции и массажа. Самая впечатляющая особенность — это центральная консоль с сенсорным экраном, расположенным под небольшим углом, что упрощает доступ во время вождения и работает как планшет. Консоль составляет основу новой информационно-развлекательной системы Sensus, которая поддерживает интерфейс Apple CarPlay и Android Auto, а также воспроизводит премиальный объемный звук Bowers & Wilkins. Слушать книги по стратегическому планированию и быстро переключаться на аудиофайлы для релакса приятнее, когда и звук качественный, и сенсорный экран быстрый.
Благодаря большим размерам, инновационным функциям безопасности внедорожник Volvo XC90 также идеален для дальних командировок и путешествий с семьей. Чтобы обеспечить максимальную защиту салона в случае столкновения, каркас нового XC90 стал прочнее: использован самый прочный вид стали современного автомобилестроения - боросодержащая сталь горячей ковки. На долю этой стали приходится около 40% веса всего кузова. Одним из важнейших элементов безопасности является наличие одиннадцати подушек безопасности, в том числе для пассажиров третьего ряда. Компания Volvo Cars совместно с ортопедами разработала элементы защиты позвоночника. Чтобы при столкновении пассажиры и водитель не получили травмы позвоночника, сиденья XC90 оснащены пружиной, поглощающей сжатие и предотвращающей травмы спины.
Безопасность выглядит стильно! Новый XC90 демонстрирует современный взгляд компании Volvo на концепцию скандинавской роскоши. Это автомобиль, в котором инновационный дизайн и натуральные материалы стали основой для воплощения самых смелых идей в роскошном интерьере. Не удивительно, что именно такой салон автомобиля притягивает к себе восхищенные взгляды и дарит невероятный комфорт. Безопасность и комфорт — две важные составляющие при выборе средства передвижения, а это основополагающие принципы бренда Volvo. К тому же, с активным образом жизни деловых людей автомобили этой марки прекрасно сочетаются, ими легко и удобно управлять. XC90 - это надежный, хорошо продуманный роскошный внедорожник, оснащенный всеми технологиями, которые могут понадобиться каждому водителю.