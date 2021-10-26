Новости компаний 3 часа назад

Как оформить кредит в период пандемии

Получить кредит онлайн совершенно не сложно 

Как оформить кредит в период пандемии Как оформить кредит в период пандемии
PR-материал

Короновирус ураганом прошелся по планете, отбирая у людей не только здоровье, но и немалую часть финансов. Многие предприятия, не справившись с кризисом, вынуждены были закрыться или сократить численность персонала. Но жизнь при этом не остановилась, и у людей по-прежнему случаются ситуации, для выхода из которых срочно нужны деньги. Только вот взять их становится все сложнее. 

Для оформления банковского кредита необходимо подтвердить уровень и законность получения дохода, а также лично сходить в банк, отстояв при этом немалую очередь. Первое некоторые потенциальные клиенты сделать не могут из-за того, что временно остались без работы, а второе — из боязни за свое здоровье. В такой ситуации онлайн-кредитование на карту становится единственным разумным способом решения текущих вопросов. Такие займы выдают МФО — небанковские организации, работающие, в основном, через интернет. Такие сервисы выдают небольшие суммы всем желающим, не выясняя при этом уровень доходов и не требуя справки, подтверждающие его происхождение. 

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Кто может оформить ссуду в МФО 

Микрофинансовые компании весьма лояльно относятся к своим клиентам и не накладывают на них каких-либо ограничений. Получить деньги тут могут все совершеннолетние граждане. Верхняя возрастная граница в разных МФО варьируется от 65 до 80 лет, при этом обращаться за кредитом могут даже те категории населения, которым в банках не очень то и рады: 

  • мамы в декретном отпуске; 
  • студенты; 
  • безработные; 
  • пенсионеры; 
  • люди, не работающие официально; 
  • заемщики с неважной кредитной историей; 
  • военнослужащие и АТО-шники; 
  • граждане, получающие социальное пособие или очень маленькую зарплату. 

В этих вопросах нет никаких ограничений. Поскольку такие кредиты оформляются через интернет, вам вообще не придется ни с кем разговаривать и рассказывать о себе такие подробности.  Вопросы задавать просто некому, ведь большинство кредитных онлайн-сервисов используют в работе специальные компьютерные алгоритмы. То есть решение о выдаче кредита выдает компьютер. 

Как получить кредит онлайн 

В этом нет ничего сложного. Современного человека не нужно учить обращению с компьютером или смартфоном, а у людей старшего поколения непременно рядом найдется человек, способный помочь. Единственное, что придется сделать перед оформлением такого кредита — сходить в любой банк и оформить дебетовую карту, если у вас ее еще нет. 

Для оформления онлайн-ссуды нужно: 

  • Выбрать подходящего кредитора из десятков предложений, размещенных на сайтах, или телерекламы. 
  • Перейти на сайт выбранной МФО и внимательно изучить условия кредитования. 
  • Заполнить короткую заявку-анкету, в которой ввести данные паспорта, кода и номер телефона для связи. Некоторые МФО также требуют загрузить фото с раскрытым возле лица паспортом — это один из способов борьбы с мошенничеством. Если такие условия вас не устраивают, просто поищите другую МФО. 
  • Указать срок, на который планируется оформление кредита, а также требуемую сумму.
  • Подвязать действующую карту к аккаунту — это делается быстро, достаточно лишь следовать инструкции на сайте кредитора. 
  • Отправить заявку и дождаться решения о выдаче кредита. 

Все действия в первый раз занимают около 20 минут, при последующем обращении в ту же компанию дело пойдет быстрее, ведь все данные останутся в вашем личном кабинете. Рассмотрение заявки обычно не занимает более 10-15 минут, по прошествии которых деньги тут же перечисляются на карту клиента. Сложного ничего нет — такой способ позволяет быстро решить насущную проблему дистанционно, не рискуя собственным здоровьем. 

 

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