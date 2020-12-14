Как показал себя искусственный интеллект для рейтингования бизнеса: итоги конференции

Уникальную технологию искусственного интеллекта SMART-DATA-анализ представила компания "ЛІГА:ЗАКОН" во время пресс-конференции 10 декабря. Именно эта методика легла в основу рейтингования украинского бизнеса и определения победителей Всеукраинского юридического рейтинга LIGA ZAKON AWARDS 2020.

В этом году объектами SMART-DATA-анализа стали 4685 юридических фирм. Информация о них основывается на открытых данных юридического каталога Liga:BOOK, благодаря которому и состоялось автоматизированное рейтингование.

Спикеры мероприятия говорили об оценивании украинского бизнеса с помощью искусственного интеллекта и демонстрировали возможности для систематизации открытых данных с целью оценки успешности компаний и персоналий в целом на бизнес-рынке Украины. Стоит отметить, что юридическое сообщество стало первопроходцем рейтингования с помощью SMART-DATA-анализа, поскольку использование этой технологии возможно в любой области бизнеса.

Директор LegalTech-бизнеса ЛІГА:ЗАКОН Валерий Решетняк представил презентацию и рассказал о возможностях искусственного интеллекта, который лежит в основе SMART-DATA-анализа. Использование данной технологии предусматривает максимальную открытость данных и минимизацию влияния человека на результаты рейтингования. Более того, SMART-DATA-анализ позволяет делать срез рынка в любой момент времени, а не только один раз в год.

"Мы используем данные нашего каталога юридического рынка Liga:BOOK и открытые данные, полученные с помощью продуктов ЛІГА:ЗАКОН. Например, из продукта Contr Agent мы получаем информацию о доходе компании, количестве персонала и т. д., с помощью Verdictum можно посмотреть данные по судебным решениям, система медиамониторинга Semantrum дает картину по упоминаниям компании в СМИ. Таким образом было отобрано 15 критериев для SMART-DATA-анализа", — подчеркнул Валерий Решетняк.

Следует отметить, что во время LIGA ZAKON AWARDS 2020 технология SMART-DATA-анализа составляла 30% оценки в итоговых баллах, то есть часть методологии рейтингования, а 70% — традиционное анкетирование. Именно на пересечении этих двух оценок и определялись победители, которые получили признание и призы.

Объективность методологии оценки номинантов и определения победителей подтвердили наблюдатели рейтинга, которые являются представителями известной в Украине и мире компании Baker Tilly. Вся методология, формулы расчета, коэффициенты и обьяснения доступны на сайте LIGA ZAKON AWARDS. Каждый желающий может их скачать и подробно с ними ознакомиться.

Также в рамках пресс-конференции были представлены все этапы формирования оценок для определения победителей специальных премий рейтинга, в частности "Медиапризнание года". Победителя в указанной номинации определяли с помощью системы Semantrum, которая автоматически анализирует все данные, используя особую ІТ-модель, и определяет количество упоминаний компании в СМИ исходя из соотношения количества положительных упоминаний от общего количества. Публикации охватывали период с 1 января по 16 октября 2020 года.

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Ирина Холод, директор по маркетингу ЛІГА:ЗАКОН, озвучила все вопросы касательно результатов рейтинга, которые поступили от юридического рынка, и рассказала о планах на будущее.

"ЛІГА:ЗАКОН планирует и в дальнейшем развивать это направление и рейтинговать не только юридический рынок, но и другие сферы украинского бизнеса, ведь продукты компании имеют доступ к данным в различных сферах деятельности", — отметила Ирина Холод.

С методологией SMART-DATA-анализа можно ознакомиться на сайте LIGA ZAKON AWARDS. Полный список ТОП-100 юридического рынка находится в свободном доступе по ссылке. Запись пресс-конференции доступна для просмотра на YouTube.