Бизнес 10 минут назад

Как получить деньги на развитие бизнеса в кризисные времена

Светлана Олейникова, специалист по написанию грантовых заявок, основательница группы компаний Synergy Universe о том, как научиться понимать доноров для проектов 一 будь-то фонды, инвесторы или гранты

Как получить деньги на развитие бизнеса в кризисные времена Как получить деньги на развитие бизнеса в кризисные времена
Светлана Олейникова, эксперт в сфере грантов для бизнеса

В Украине набирает обороты ситуация с COVID-19: пару дней назад, 17 марта, вступил запрет на работу многих бизнесов. Под запретом оказались представители ресторанного бизнеса, сферы услуг, офлайн образовательных услуг и многих других бизнесов, где работают не только много людей, но и пребывают много людей в закрытых помещениях. Для основателей этих бизнесов карантин значит временное прекращение деятельности, что равняется потерям и убыткам.  

Тем не менее, уже многие из предпринимателей задумываются о возобновлении деятельности предприятий, компенсации убытков, оптимизации затрат. Многие из них задумываются и о грантах, потому что грантовые программы помогают решить те или иные задачи бизнеса 一будь-то навести порядок в работе с клиентами, поставив CRM, закупить оборудование для социально-ответственного предприятия или другие задачи, которые может покрыть грант. Однако лишь немногие предприниматели знают, насколько важно разговаривать на одном языке с грантодателями. 

Светлана  Олейникова поделилась с Delo.ua секретами общения с грантодателями или донорами, как принято называть частные лица или организации, которые выделяют грантовые деньги для проектов. 

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Кто такие доноры и почему они дают деньги?

В мировом сообществе существует понятие донорства. По сути 一 это люди и организации, которые дают ресурсы для того, чтобы что-то сделать или возобновить. Например, гранты дают для того, чтобы решить проблему в бизнесе 一 наладить процессы, закупить оборудование, мебель и многие другие задачи. Донорами чаще всего выступают фонды, организации, посольства и другие организации. В медицине также существует такое понятие 一 кто жертвует свой орган или часть тела для пересадки или кровь для переливания называются донорами. В Украине такое понятие чаще всего встречается в медицине, нежели в предпринимательстве. 

У тех, кто дает средства или ресурсы, существует свой язык. "Под "языком" имеются в виду цели, принципы и правила. Если цели фонда и общественной организации бизнеса совпадают с донором, тогда средства предоставляются: будь-то деньги, устройства, мебель, люди и другие ресурсы. Если цели не совпадают, тогда деньги не предоставляются, а тот, кто подавал заявку, получает отказ", 一 объясняет Светлана Олейникова.

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Как заинтересовать донора?

По словам Светланы Олейниковой, грантополучателю важно запомнить несколько простых правил взаимодействия с грантодателями (донорами). 

  1. "Все грантовые проекты выдаются для того, чтобы что-то сделать или решить какую-то проблему общества, конкретной страны, региона отрасли. Это означает, что перед выбором гранта следует задавать вопрос: "Для чего эти средства?" Отвечает ли моя задача на вопрос: "Для того, чтобы что?" Если отвечает, тогда можно двигаться дальше", 一 объясняет Светлана Олейникова. 
  2. Кроме этого, грантодатели обращают внимание на лицо и опыт грантополучателя. "Важен опыт команды и отношение к отрасли в целом, положительные отзывы от коллег из предыдущих проектов", 一 объясняет Светлана Олейникова. 
  3. Еще грантополучателям всегда важно помнить о других аспектах грантовых программ. "Не важно сделали ли Вы самостоятельно аналитику или заказали на аутсорсинге 一 качество исследований превыше всего, потому что это лицо команды и проекта. Грантодателям это говорит о структурном и ответственном подходе для изучения задачи, что до получения, что после получения гранта.

Как подытоживает эксперт, важно изучить правила работы с донорами до подачи первой грантовой заявки, чтобы сэкономить свои ресурсы 一 силы и время команды, после чего выбрать свой грант и подать заявку. 

Катерина Спорыш, специально для Delo.ua

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