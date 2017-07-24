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Как предлагают изменить нормы застройки, чтобы в спальных районах хватало парковок

24 июля 2017, 12:08
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В Минрегионе планируют конкретизировать условия, при которых разрешена плотная застройка в городах, превышающая норму в 450 человек на гектар

Как предлагают изменить нормы застройки, чтобы в спальных районах хватало парковок | Недвижимость | Дело Увеличить картинку

Новые требования к парковкам, определению густоты населения и другие новшества в строительных нормах обсуждались в прошлую пятницу на круглом столе "Финальные проекты ГСН относительно детских садов, школ, медицинских учреждений, а также планирования и застройки территорий, улиц и дорог".

По словам замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Льва Парцхаладзе, новые государственные строительные нормы (ГСН) должны изменить устаревшие подходы к проектированию.

Среди новинок, которые предлагают внести в ГСН, такие:

- под нормы попадают также территории, которые находятся вне границ населенных пунктов, в том числе объединенные территориальные общины;

- предусмотрена возможность смешанной застройки в рамках деловых, учебных заведений, жилья, торговли и т. п.;

- использование в жилой застройке встроенно-пристроенных дошкольных учебных заведений;

- установить максимальный процент застройки земельных участков многоквартирного жилья.

Плотность населения в спальных районах привяжут к количеству паркомест.

Сейчас предельная плотность населения составляет 180-450 человек на гектар. Для увеличения нормы в 450 чел./га в спальных районах больших городов следует подавать отдельное обоснование.

Проект ГСН предусматривает норму плотности на уровне 150-450 чел./га. А превышать ее можно только на 20% и то при соблюдении четырех условий:

  1. Наличие на территории микрорайона подземных и/или многоэтажных гаражей с авто- и велосипедными стоянками.
  2. Встроенные/пристроенные детсадики.
  3. Озелененные открытые террасы в жилых и общественных зданиях.
  4. Наличие парка или сквера на расстоянии 500 м.

Действующий ГСН относительно паркомест предусматривает, что в жилых районах должно быть обеспечено постоянное хранение всех автомобилей жильцов этих районов (средний показатель — 150-180 автомобилей на 1 тыс. жителей) и временное хранение автомобилей посетителей (10% от паркомест для местных жителей).

В проекте строительных норм конкретизируется потребность в паркоместах. Так, на квартиру в центре города с двумя и более комнатами должно быть предусмотрено 1 место на паркинге. Чем дальше от центра район — норма снижается до 0,5. Для 1-комнатных квартир действует понижающий коэффициент 0,5.

В Минрегионе рассчитывают, что усовершенствованные ГСН позволят значительно уменьшить объемы обращений по отклонению от государственных строительных норм. "Ведь почти половина таких обращений (42%) касается именно норм градостроительного проектирование", — отметил Парцхаладзе.

Напомним, в 2017 году Минрегион планирует пересмотр 27 государственных строительных норм.

По материалам: "Дело"
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Теги: паркинг , строительство , недвижимость

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Как предлагают изменить нормы застройки, чтобы в спальных районах хватало парковок | Недвижимость | Дело
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