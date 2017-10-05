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Как предпринимателю выполнить все требования законов и при этом не обанкротиться

05 октября 2017, 14:30
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Сейчас открыть бизнес в Украине — это реальный challenge. Долго, дорого, сомнительно. Руководитель проекта PRO Алексей Дорогань рассказывает, как предпринимателю выполнить многочисленные требования законов и при этом спать спокойно

Алексей Дорогань Алексей Дорогань руководитель проекта PRO

Чтобы предпринимателю полностью выполнить требования нашего законодательства, собрать невероятное количество справок, документов, лицензий и прочего — он должен на неопределенный срок забыть о том, что у него есть свой бизнес и потратить кучу времени на получение разрешительных документов. И если вы думаете, что потом "машина заработает" — нет, он все равно окажется в чем-то виноват. Вот тут-то и назревает вопрос, как все сделать согласно закону и при этом не обанкротиться, и не уйти в минуса. Ведь каждый день простоя в бизнесе — это определенный риск и убытки.

При этом я уверен, что большинство из будущих предпринимателей, которые хотят открыть свое дело, например, ресторан или пекарню, не всегда осознают весь объем работы, которую предстоит проделать, и все риски, с которыми предстоит столкнуться. И вряд ли они просыпаются с мыслью, а какую справку я должен получить сегодня, чтобы завтра мой бизнес работал без проблем. Это второстепенный вопрос, который обычных людей не интересует.

Для того, чтобы упростить бизнесу работу с документами, мы предлагаем четкие ответы на сложные вопросы на платформе PRO.

Все началось с того, что в проекте PRO (Платформа эффективного регулирования) мы поставили себе задачу анализировать законодательство, чтобы упростить работу для бизнеса. Для этого мы сделали первый шаг — стандартизировали работу наших экспертов.

И теперь каждый, кто зайдет на наш портал сможет ознакомиться с полным перечнем процедур, которые ему предстоят для открытия бизнеса, с минимальными затратами и потерями. Все процедуры, лицензии, описания самих лицензий, санкций, что будет, если тебе не дадут лицензию.

Вы заходите на сайт, выбираете нужный кейс, например, "Ресторан" и, пройдя тест, получаете готовый персональный ответ: сколько процедур нужно пройти, какие документы вы должны получить и сколько это займет времени.

Таким образом, предприниматель сможет защитить себя от "внезапных" проверок, стрессов и взяток. Поскольку у него все будет в полном порядке. А также с учетом наших рекомендаций он сможет разработать свой план действий и не уйти в "минус".

На сегодняшний момент предприниматели могут выбрать любое направление, из 15 кейсов, которые есть на сайте: ресторан, салон красоты, лесопилка, детский сад, электрозарядка и прочее.

До конца года мы планируем увеличить их количество до 30. К проекту уже присоединились органы местной власти и общественные организации Винницы, Николаева, Черновцов.

Параллельно с разработкой Платформы, аналитики Офиса эффективного регулирования составили рейтинг "Легкість ведення бізнесу. Regional doing business", чтобы оценить насколько легко и удобно вести бизнес в регионах Украины. Эксперты адаптировали методологию Всемирного банка и опросили сотни отечественных предпринимателей. За основу исследования были взяты четыре направления взаимодействия предпринимателей с властью, а именно: уплата местных налогов, получения разрешений на строительство, оформление земельного участка под объект недвижимости, присоединение к электросети.

Например, на Херсонщине вы будете получать разрешения на строительство в среднем 147 дней, в то время как в Одесской области — всего 68 дней. Такие факторы не создают благоприятные условия для инвестиций, а иногда и прямо превращается в знак "стоп" для предпринимателей. Для того чтобы облегчить жизнь предпринимателям и создать максимально комфортные условия для бизнеса эксперты BRDO разработали рекомендации для исправления как таких ситуаций, так и ряда других проблем, которые были выявлены в ходе исследования для каждого региона Украины.

Если вы предприниматель и хотите узнать больше о том, как легально и в то же время просто вести свой бизнес, то приходите на Get Business Festival 20 октября на НСК "Олимпийский".

Билеты уже в продаже

Автор: Алексей Дорогань Алексей
Дорогань
руководитель проекта PRO

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: бизнес , малый бизнес , средний бизнес , свой бизнес , лицензии , госрегистрация , brdo , getbusinessfestival , get

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Как предпринимателю выполнить все требования законов и при этом не обанкротиться | Get Business Successful | Дело
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