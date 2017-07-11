Как привлечь внимание потребителя. 6 основных тенденций дизайна упаковки 2017 года

11 июля 2017, 16:00
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Что первое бросается в глаза, когда мы смотрим на продукт? Конечно, упаковка. Ее дизайн — это яркая и творческая индустрия, в которой постоянно появляются новые тренды, с целью привлечь дополнительное внимание покупателей. Чего ожидать от дизайна упаковки в этом году?

Как привлечь внимание потребителя. 6 основных тенденций дизайна упаковки 2017 года | Маркетинг | Дело Увеличить картинку

Каковы основные тенденции этого года в создании "привлекательной картинки" для потребителя? Talk Business собрал последние инновации в этой области.

Минимализм
Минималистский стиль популярен всегда и этот год не является исключением. Многие примеры характеризуются простым и чистым дизайном и материалами. В 2017 году добавилась идея роскоши с использованием фольги, тонких шрифтов и металлических пятен. Эта тенденция давно используется в индустрии красоты для продажи высококачественных продуктов, но теперь ее применяют почти все, начиная от картонных коробок для детских игрушек.

Ностальгия
Стиль иллюстраций и выбор шрифта основывается на воспоминаниях из детства. Рисованные изображения, пастельные тона, причудливые персонажи, напоминающие яркие детские рисунки. Может показаться, что компании стремятся завоевать молодежную аудиторию, возвращая ее с помощью упаковки в сказочное, счастливое время. Этот невинный стиль дизайна популярен для всех видов продуктов — от напитков до ноутбуков.

Рукописный шрифт
Создание рукописного шрифта — один из способов сделать продукт индивидуальным и выделиться на полках. Этот тип дизайна отличается от более массовых стилей, и поэтому он обращается к людям, которые хотят, чтобы продукт выглядел уникальным.

Повторяющиеся узоры
Смелые и яркие узоры повторяются на упаковке, что делает продукт сразу привлекательным. Смелый рисунок — хороший способ привлечь потребителя. Многие дизайнеры знают, что не бывает слишком много хорошего, и используют этот прием по максимуму.

Абстрактная конструкция
В связи с тенденцией повторяющихся узоров абстрактный дизайн становится все более популярным. Упаковка выглядит искусственно и кажется, что дизайнер вообще ей не занимался. Но большинство примеров абстрактной упаковки производятся абсолютно стандартными современными способами и эффективно используют цвет для глубоких контрастов.

Креативный цвет
Цвет все чаще применяется для разделения типов продуктов в одной семье. Дизайн остается тем же, но умное использование яркой цветовой гаммы помогает потребителям запомнить, какой продукт они купили или увидели. Многие дизайнеры хорошо используют очень яркие цветовые сочетания, а сочетание белого пространства с насыщенным цветом становится все более важной тенденцией дизайна. Часто цвет используется вместо текста, чтобы достичь большего эффекта.

По материалам: "Дело"
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Теги: рынок упаковки , продукты питания , маркетинг , потребительские настроения

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Как привлечь внимание потребителя. 6 основных тенденций дизайна упаковки 2017 года | Маркетинг | Дело
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